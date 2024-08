Gracyanne Barbosa se posiciona sobre penhora da metade de seus bens na Justiça

A influenciadora e musa fitness Gracyanne Barbosa, de 40 anos, se posicionou sobre ter tido sua remuneração por conteúdo adulto penhorada pela Justiça, nesta quarta-feira (28). A Justiça de São Paulo determinou o pagamento de R$ 785 mil à empresa Musculação Feminina, considerando juros, correção monetária e multa.

A equipe da musa fitness enviou uma nota ao portal Uol em que citam o pagamento da penhora: "Será realizado no processo, em depósitos mensais, apesar de o credor ser devedor em outro processo, o que resultará no não recebimento dos valores à Musculação Feminina. Ou seja, eu pagarei uma dívida deles".

No posicionamento, ela afirmou que o valor da multa será questionado. "A multa contratual que foi estabelecida de 100% trata-se de decisão equivocada, pois a Musculação Feminina não adimpliu 100% do contrato e recebeu indevidamente uma sentença do valor integral do contrato a título de multa", escreveu.

Veja também É Hit Solange Almeida completa 50 anos com baile de máscaras e show de Taty Girl em Fortaleza Zoeira Filho de Deolane Bezerra tem veículo de luxo apreendido pela Polícia em São Paulo

Campanha com concorrentes

A empresa de suplementos alimentares contratou Gracyanne em 2015 para divulgar seus serviços por 18 meses, em um contrato que envolvia loja física e virtual. Porém, de acordo com o processo, ela não cumpriu a exclusividade exigida no contrato, fazendo campanhas publicitárias para outras empresas do ramo.

Ela teria, inclusive, usado uma imagem do mesmo ensaio fotográfico produzido pela Musculação Feminina em publicidades de concorrentes.

A influenciadora se defendeu, afirmando que cumpriu todas as obrigações com a contratante, não cometendo "qualquer infração". Ela disse ainda que foi a empresa que quebrou o contrato e que não recebeu todos os pagamentos.