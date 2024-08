Eliana desabafa sobre ter feito procedimentos estéticos por padrão de beleza

A apresentadora Eliana revelou que passou por vários procedimentos estéticos quando tinha entre 20 e 25 anos devido ao padrão de beleza imposto pela sociedade. Ela falou sobre o assunto no programa “Saia Justa” (GNT), exibido na quarta-feira (28), ao lado de Tati Machado, Bela Gil e Rita Batista.

“Com 20 anos, tinha um corpo que sucumbia a determinadas questões estéticas, foi quando fiz as maiores coisas de mudança. Fiz rinoplastia, coloquei silicone, fiz lipo”, disse Eliana.

No entanto, ela reforçou que, atualmente, aos 52 anos, fez as pazes com ela mesma. “Não é fácil ainda, mas me olho no espelho e estou muito mais madura para me entender com o corpo que tenho. É uma desconstrução, por quê? Preciso me desconstruir desse padrão que as pessoas estão acostumadas a me ver todos os dias. Gosto de mim e quero cada vez mais gostar de mim. Isso a maturidade me trouxe”.

“A minha insatisfação era por padrão social aos 20 anos, queria estar no padrão. Aos 50, tenho que me desconstruir de mim mesma. Eliana, esse cabelão não é seu. Vamos tirar o aplique, a make, gostar de mim como eu sou. Essa é uma construção diária. Sem os filtros, sem a maquiagem, sem os cabelos, amo! Mas não é fácil", acrescentou.

Em uma edição anterior do “Saia Justa”, Eliana chegou a falar sobre o complexo de achar que sua testa era muito grande, e explicou que foi esse o motivo de usar franja por muito tempo. “Hoje em dia não estou nem aí, é sinal de inteligência. O mesmo acontecia com minha risada. Aprendi a tirar sarro dela também. Não me importo com os memes que surgem”.