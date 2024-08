Jurassic World Rebirth ganha teaser e fotos oficiais com Scarlett Johansson; veja

Um quarto filme da franquia 'Jurassic World' chegará às telonas em julho de 2025. Chamado "Jurassic World: Rebirth", o novo longa ganhou teaser e fotos oficiais nesta quinta-feira (29).

Nas imagens, é possível ver os atores Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali, que compõem o elenco. Johansson será Zora Bennett, uma especialista em operações secretas, contratada para liderar uma equipe que extrai material genético das três espécies de dinossauros mais gigantescas ainda vivas.

A trama se passa após os eventos de 'Jurassic World: Domínio'. “A ecologia do planeta se mostrou um lugar inóspito para os dinossauros. Os que restaram existem em ambientes equatoriais isolados, com climas que lembram aqueles em que eles prosperaram uma vez”, conta a sinopse do filme.

“As três criaturas mais colossais dentro daquela biosfera tropical detêm a chave para uma droga que trará benefícios milagrosos para salvar vidas da humanidade”, continua o texto. Veja o trailer:

Elenco

Além de Johansson, o filme conta com a atuação de Mahershala Ali, que irá interpretar Duncan Kinkaid, líder do time de Zora. Já Bailey fará o paleantologista Dr. Henry Loomis, enquanto Rupert Friend, outro nome do elenco, será o representante de uma grande farmacêutica.