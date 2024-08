Jung Hae-in, ator da série 'O Amor Mora ao Lado', fará encontro com os fãs no Brasil

O ator e modelo sul-coreano Jung Hae-in fará um evento com fãs no Brasil em 2025. O fan meeting, que acontecerá no dia 12 de janeiro em São Paulo, foi anunciado nesta quarta-feira (28) pela empresa FNC no Instagram. Informações sobre ingressos e preços serão divulgados em breve.

Jung Hae-in tem 36 anos e é protagonista da série “O Amor Mora ao Lado”, prevista para estrear na Netflix no dia 31 de agosto. Recentemente, ele estrelou “DP Dog Day” (2023) e “Snowdrop” (2022). O ator também está no elenco de séries e filmes como “Something in The Rain” (2018), “Um Pedaço da Sua Mente” (2020), “Uma Noite de Primavera” (2019).

Além de São Paulo, Jung Hae-in estará em duas outras cidades da América Latina: Cidade do México e Santiago.