Saiba quem é Melina Alves, acusada pelo marido de trai-lo com Joey Lawrence

A atriz brasileira Melina Alves está sendo acusada pelo marido, Edward Rider, de tê-lo traído com o ator americano Joey Lawrence, durante as filmagens do filme “Socked in for Christmas”, que ainda não tem previsão de lançamento no Brasil. A notícia foi veiculada nos sites internacionais, e ganhou grande repercussão no Brasil, apesar dela não ser famosa em solo brasileiro.

Melina é atriz e produtora brasileira, mas é radicada em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela participou de projetos como o filme “Para Sempre”, a minissérie “Secret Crush”, e o longa-metragem para a TV “From the Beginning”.

Antes dos trabalhos como atriz, a brasileira era comissário de bordo, além de fluente em inglês e espanhol. No Instagram, Melina compartilha os bastidores de seu trabalho e momentos pessoais.

Apesar da acusação do marido, que entrou com o pedido de divórcio, a brasileira não se pronunciou sobre o assunto. Samantha Cope, esposa de Lawrence, também pediu o divórcio. O ator americano preferiu manter o silêncio sobre o suposto affair.

Em abril, Melina chegou a publicar uma foto ao lado de Joey Lawrence e com outras duas pessoas do time de “Socked in for Christmas”. Na legenda, ela escreveu: “Tivemos um ótimo time”.