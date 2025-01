Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (25/1)

A Lua, em contato com Saturno e Vênus, traz desafios emocionais e questiona o que tem ficado guardado dentro de você. É um dia intenso, de remexer as águas interiores e lidar com o que precisa ser enfrentado. Mas não se preocupe, o céu também traz força para sair da inércia.



Vênus em trígono com Marte oferece o alinhamento perfeito entre desejo e ação. É a oportunidade de colocar em prática o que o coração pede, agindo com coragem e determinação. O passado pode tentar bater à porta, mas lembre-se: você não é mais a mesma pessoa. Feche essa porta com firmeza e foque nos caminhos abertos à sua frente. Pode ser que não esteja tão claro ainda, mas tente enxergar com os olhos do coração.



O que você deseja de verdade? Este é o momento de se reconectar com o coração e seguir adiante, com autenticidade e propósito.



Dica do dia: Alinhe seus desejos com suas ações. O que você decidir hoje pode dar início a um ciclo muito poderoso.

Áries

Vênus e Marte se encontram para harmonizar sua área de relacionamentos e parcerias. Aproveite para alinhar desejo e ação em suas conexões. Seja claro sobre o que você espera, mas também esteja disposto a agir pelo outro. As relações precisam de coragem e reciprocidade para florescer.

Touro

Hoje, a energia de Vênus e Marte ativa sua rotina e saúde. É um bom momento para estabelecer hábitos que realmente tragam prazer e bem-estar. Coloque energia em cuidar de si mesmo, priorizando o que te faz sentir vivo e equilibrado. Um novo começo pode surgir em sua organização pessoal.

Gêmeos

A criatividade e o amor estão em foco, trazendo a chance de alinhar paixão com ação. Se existe algo que você ama fazer, dedique-se com vontade. No amor, demonstre seus sentimentos e invista no que faz seu coração vibrar. É hora de transformar desejo em conquista.

Câncer

Vênus e Marte iluminam sua casa e família, pedindo ações práticas para trazer harmonia ao lar. Resolva pendências e abra espaço para momentos de conexão real com quem você ama. Pequenos gestos podem fortalecer os laços e trazer mais segurança emocional.

Leão

Hoje é o dia perfeito para expressar o que você sente e agir em direção aos seus objetivos. Vênus e Marte ativam sua comunicação, então use sua voz para alinhar seus desejos com ações concretas. Escreva, fale, envie aquela mensagem importante. Sua palavra tem força para abrir caminhos.

Virgem

Seu campo financeiro está iluminado por Vênus e Marte, te encorajando a investir no que realmente valoriza. É hora de alinhar o que você deseja conquistar com ações práticas e planejadas. Aproveite a energia para pensar no longo prazo, mas também para agir no presente.

Libra

Com Vênus em harmonia com Marte, o foco está em você. É o momento de se priorizar e agir com autenticidade. Se existe algo que você deseja mudar na sua imagem ou atitude, faça hoje. Quando você se alinha com seus desejos internos, o mundo ao redor responde na mesma vibração.

Escorpião

Hoje pede recolhimento e introspecção para alinhar o que deseja internamente com o que está fazendo no mundo. Vênus e Marte estão ativando sua espiritualidade, te encorajando a agir de acordo com seus valores mais profundos. Permita-se fechar ciclos para abrir espaço para o novo.

Sagitário

As amizades e os projetos em grupo ganham força com a harmonia entre Vênus e Marte. É um dia para alinhar suas ações com os objetivos coletivos. Se deseja construir algo com outras pessoas, aja com coragem e mostre sua iniciativa. Suas ideias têm o poder de inspirar e liderar.

Capricórnio

A energia de Vênus e Marte ilumina sua carreira e objetivos de vida. O momento é de alinhar seus desejos profissionais com ações concretas e estratégicas. Se deseja reconhecimento ou uma nova oportunidade, mostre iniciativa. Seu esforço combinado com paixão trará resultados.

Aquário

Hoje, Vênus e Marte ativam sua área de expansão, pedindo que você alinhe seus sonhos com ações práticas. Invista em aprendizados, viagens ou experiências que ampliem seus horizontes. É o momento de transformar sua visão de mundo em algo tangível, começando com pequenos passos.

Peixes

Com Vênus e Marte atuando em sua área de transformações, o momento é de agir para deixar o passado para trás. Foque no que deseja renovar, seja emocional ou financeiramente. Faça escolhas que te ajudem a crescer e se libertar de padrões antigos. A regeneração começa quando você decide agir.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.