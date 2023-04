Gustavo Mioto aparece de surpresa em show de Ana Castela e reacende boatos de namoro

O cantor Gustavo Mioto, de 26 anos, surpreendeu a plateia e a affair, Ana Castela, 19 anos, durante apresentação da cantora.

Gustavo fez participação no show da boiadeira que aconteceu aconteceu em Goiás, no último sábado (29). Enquanto cantava o sucesso Evidências, interpretada pela dupla Chitãozinho e Xororó, Gustavo surgiu do meio palco e surpreendeu a todos.



No vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o sorriso e vergonha no rosto de Castela. A plateia foi à loucura. Apesar dos boatos, ambos negam que estejam namorando.

A assessoria dos artistas ressaltou: "os dois estão solteiros e aproveitando a vida. Além de serem amigos e trocarem experiências musicais".

Romance

Nas redes sociais, os fãs e internautas reagiram ao momento. "De surpresa não foi e nítido ela esperando mais foi muito dahora os dois juntos", alegou um perfil. "Queria não shippar, mas é impossível, eles são muito fofos", disse outro.

As primeiras pistas de um romance entre Castela e Mioto começaram a surgir em janeiro. Os dois foram flagrandos aproveitando momento de lazer e trocaram beijos em público.

Castela revelou ao colunista Lucas Pasin, do uol, que os sertanejos não rotulam a relação. "Ainda não é namoro, mas claro que a gente já passou da fase do 'estamos conhecendo'. Já nos conhecemos. Conhecemos a família. Mas, por enquanto, vamos deixar tudo em off. O dia que virar namoro mesmo, eu vou vir a público e contar que estou namorando", disse.