Filme de terror do ursinho Pooh ganha primeiro trailer; assista

O filme de terror do ursinho Pooh teve seu primeiro trailer divulgado nesta quarta-feira (31). Ainda sem data de estreia, no entanto, "Winnie the Pooh: Blood and Honey" é estrelado por Craig David Dowsett (Pooh) e Chris Cordell (Leitão).

O longa é dirigido por Rhys Waterfield. Conforme o diretor disse em entrevista à Variety, o filme foi gravado em somente dez dias, na localidade de Ashdown Forest, na Inglaterra

Assista ao trailer do filme:

A produção conta ainda com May Kelly, Amber Doig-Thorne e Natasha Tosini no elenco.

Winnie the Pooh

O querido personagem da infância será sombrio neste filme. Na trama, Pooh e Leitão ficam furiosos com o amigo Christopher Robin porque ele foi à faculdade e os abandonou.

Os dois se tornam selvagens e começam a perseguir quem se aproxima de suas casas. De acordo com a revista, alguns elementos tiveram de ser alterados por questão de direitos autorais, como a camisa do ursinho Pooh.