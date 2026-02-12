CAPTEI: 50 é o novo auge – Ana Cintia Benevides Pimentel brindou, merecidamente, a própria história

Na terça-feira, 10, Ana Cintia Benevides Pimentel celebrou a chegada aos seus 50 anos.

Legenda: Ana Cíntia Benevides Foto: LC Moreira

O convite, direto e espirituoso, atendia pelo nome de “Nanaperol 50 anos” — uma piscadela elegante ao drink preferido da aniversariante.

De laranja, na exata “skin” do tema, Nana recebeu amigas e família no apê do irmão, o cantor Paulo José, no Guararapes, endereço que combinou sofisticação, charme e a medida certa de intimidade.

Legenda: Ana Cintia e Paulo José Benevides Foto: LC Moreira

A ambientação levou a assinatura de Lucihana Reis.

Legenda: Lucihana Reis e Ana Cíntia Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Decoração Foto: LC Moreira

Legenda: Decoração Foto: LC Moreira

No menu, o La Maison garantiu sofisticação sem exageros; no bar, Nelson tratou de manter os drinks preferidos da aniversariante em alta rotatividade.

Legenda: Nelson Drinks Foto: LC Moreira

A playlist teve curadoria afetiva do amigo e DJ Itaque, conectada aos clássicos pessoais da anfitriã.

Legenda: Ana Cíntia Benevides e Itaquê Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: DJ Itaquê Figueiredo Foto: LC Moreira

Em dado momento, Paulo José assumiu o piano e puxou o coro com os parabéns, seguido da canção que é tradição na família: “Hoje é o dia do teu aniversário”.

Legenda: Paulo José Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Sem excessos, sem protocolo — apenas o essencial. Cinquenta anos celebrados como manda o bom gosto: entre risos sinceros, melhores amigas e a família por perto.

Legenda: Ana Cíntia Benevides e as Dinas Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cíntia Benevides e família Foto: LC Moreira

Vem ver quem esteve por lá! LC Moreira fez os cliques:

Legenda: Maria Inês e Ana Cíntia Benevides Foto: LC Moreira

