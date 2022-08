Candidata ao Miss Inglaterra diz que disputará final sem maquiagem: 'temos uma escolha'

O concurso de beleza Miss Inglaterra terá pela primeira vez em sua final uma competidora que se apresentará sem maquiagem. A iniciativa é da estudante Melisa Raouf, de 20 anos, que diz usar a oportunidade para mostrar às garotas que elas não precisam dos cosméticos para se sentirem bonitas. As informações são da BBC News.

Na semana passada, Raouf venceu uma recém-criada rodada do concurso em que as participantes não devem usar maquiagem. Ela garantiu seu lugar entre as 40 competidoras que disputarão a final em 17 de outubro e decidiu manter o rosto lavado também na etapa decisiva.

Caso vença a final, a estudante seguirá para a competição de Miss Mundo e diz que pretende repetir o ato. "Eu queria mostrar que temos uma escolha. Não temos que usar maquiagem se não quisermos", disse ela à BBC.

Desde que participou da etapa do Miss Inglaterra sem maquiagem, ela conta ter recebido muitas mensagens de apoio nas redes sociais. "Eu ouvi de garotas de todas as idades e de mulheres na faixa dos 40 e 50 anos que elas passaram a se sentir mais confortáveis em sua própria pele", relata.

Arte e criatividade

Raouf não se opõe totalmente a usar maquiagem e continuará a fazê-lo em outras ocasiões. Diz, ainda, aprecisar os produtos para este fim como uma forma de arte e criatividade. "Não há problema em usar maquiagem para melhorar sua aparência ou para ocasiões especiais, mas isso não deve nos definir. É sobre ter escolha. Eu queria mostrar que não precisamos usar maquiagem se não quisermos."

A estudante, que mora no sul de Londres, está no segundo ano da graduação em política no King's College London e quer entrar para a diplomacia depois de se formar.