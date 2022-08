Jacaré ataca especialista e profissional perde parte do antebraço nos EUA

O especialista em vida selvagem, Greg Graziani, de 53 anos, teve parte do antebraço esquerdo amputado após ser atacado por um jacaré-norte-americano em um parque temático na cidade americana de Venus, Flórida.

O diretor de vida selvagem do Florida Gator Gardens foi agredido pelo animal em 17 de agosto. No episódio, uma das mãos dele ficou "pendurada por um tendão e músculo", forçando a amputação do braço, logo abaixo do cotovelo, conforme detalhou a instituição na sexta-feira (26).

Legenda: Homem atua com répteis desde os 7 anos e já foi atacado anteriormente, em 2013, quando quase perdeu o braço direito Foto: reprodução/redes sociais

Interação de rotina

Graziani foi atacado pelo jacaré "durante uma interação de rotina" e teve que ser transferido de helicóptero para o Hospital Geral de Tampa.

"Desnecessário dizer que esperávamos uma amputação a partir do momento" após o ataque do animal, já que foi "uma lesão extrema que deixou a mão de Greg ligada por um tendão e algum músculo que o cirurgião teve que destorcer seis vezes durante a cirurgia inicial", declarou o parque nas redes sociais.

O Florida Gator Gardens, que também funciona como jardim botânico, viveiro e reserva de criação e formação, frisou que "sempre que se trabalha com animais, há sempre um risco (...). Este incidente poderia facilmente ter terminado em tragédia".

Nove horas de cirurgia

A cirurgia para amputação do antebraço de Graziani durou mais de nove horas e os médicos tiveram que destorcer o músculo dele cerca de seis vezes enquanto completavam o procedimento.

Conforme informações da agência de notícias Efe, a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (FWC, na sigla em inglês) continua investigando o caso.

Graziani planeja voltar ao trabalho no parque após se recuperar do incidente. Segundo o empreendimento, ele atua com répteis desde os 7 anos e já foi atacado anteriormente, em 2013, quando quase perdeu o braço direito.

O jacaré envolvido no caso não foi ferido e "continuará a ficar aqui conosco como um membro valioso do zoológico", disse o parque.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste