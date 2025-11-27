Ex-BBB Kerline estreia em competição esportiva de alta intensidade
Cearense se prepara para competir em evento internacional de alta performance, no Rio.
Uma das competições de resistência funcional que mais crescem no mundo, o HYROX chega ao Rio de Janeiro neste sábado (29), reunindo milhares de atletas. Entre eles estará a cearense Kerline Cardoso, ex-participante do Big Brother Brasil (BBB), que fará estreia em uma competição esportiva de alta intensidade.
Apaixonada por atividade física desde a infância, Kerline contou, ao jornal Extra, que seu vínculo com o movimento começou cedo, especialmente em ambientes aquáticos. “Era piscina, mar, prancha… O esporte sempre foi um lugar de alegria pra mim”, relembrou a influenciadora, que participará da prova em dupla.
A mudança para São Paulo durante a pandemia interrompeu a rotina esportiva, mas o desejo de retomar essa relação esteve sempre presente. Foi nesse processo que ela encontrou o HYROX, modalidade de treino que combina corrida indoor com exercícios funcionais de alta intensidade.
Na prova deste sábado, Kerline enfrentará 8 km de corrida combinados com 8 estações de exercícios de alta intensidade.
A modalidade é parte fundamental do dia a dia de Kerline. “Eu me apaixonei desde o primeiro treino. Testar meus limites, entender minha força... virou quase terapêutico”, afirma.
A preparação para a edição carioca da competição tem sido intensa. Kerline treina com uma metodologia que mistura performance, funcional e musculação, sempre acompanhada de perto por uma treinadora que também será sua parceira na competição. A dupla desenvolveu uma sintonia que tem ajudado Kerline a evoluir tecnicamente e a ganhar mais confiança.
“Sou competitiva, sim”, diz ela. “Quero completar a prova, quero dar o meu máximo. É uma nova versão minha, mais focada e mais comprometida.”
Para encarar o desafio, Kerline mantém treinos diários, faz ajustes na rotina e segue uma alimentação estratégica. Ela vê a estreia na competição como um marco pessoal, um reencontro com sua paixão por esportes e com a sensação de superação que sempre guiou sua trajetória.