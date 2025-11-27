Diário do Nordeste
Ex-BBB Kerline estreia em competição esportiva de alta intensidade

Cearense se prepara para competir em evento internacional de alta performance, no Rio.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Kerline com vestido floral amarelo e óculos de sol caminhando na areia da praia, com o mar azul e guarda-sóis de palha ao fundo.
Legenda: Kerline é cearense e foi a primeira eliminada do BBB 21.
Foto: Reprodução/Instagram.

Uma das competições de resistência funcional que mais crescem no mundo, o HYROX chega ao Rio de Janeiro neste sábado (29), reunindo milhares de atletas. Entre eles estará a cearense Kerline Cardoso, ex-participante do Big Brother Brasil (BBB), que fará estreia em uma competição esportiva de alta intensidade.

Apaixonada por atividade física desde a infância, Kerline contou, ao jornal Extra, que seu vínculo com o movimento começou cedo, especialmente em ambientes aquáticos. “Era piscina, mar, prancha… O esporte sempre foi um lugar de alegria pra mim”, relembrou a influenciadora, que participará da prova em dupla.

A mudança para São Paulo durante a pandemia interrompeu a rotina esportiva, mas o desejo de retomar essa relação esteve sempre presente. Foi nesse processo que ela encontrou o HYROX, modalidade de treino que combina corrida indoor com exercícios funcionais de alta intensidade.

Na prova deste sábado, Kerline enfrentará 8 km de corrida combinados com 8 estações de exercícios de alta intensidade.

A modalidade é parte fundamental do dia a dia de Kerline. “Eu me apaixonei desde o primeiro treino. Testar meus limites, entender minha força... virou quase terapêutico”, afirma.

A preparação para a edição carioca da competição tem sido intensa. Kerline treina com uma metodologia que mistura performance, funcional e musculação, sempre acompanhada de perto por uma treinadora que também será sua parceira na competição. A dupla desenvolveu uma sintonia que tem ajudado Kerline a evoluir tecnicamente e a ganhar mais confiança.

“Sou competitiva, sim”, diz ela. “Quero completar a prova, quero dar o meu máximo. É uma nova versão minha, mais focada e mais comprometida.”

Para encarar o desafio, Kerline mantém treinos diários, faz ajustes na rotina e segue uma alimentação estratégica. Ela vê a estreia na competição como um marco pessoal, um reencontro com sua paixão por esportes e com a sensação de superação que sempre guiou sua trajetória.

