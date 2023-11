Esposa de Bruce Willis compartilha rara foto com ator celebrando Dia de Ação de Graças

A esposa de Bruce Willis, Emma Heming Willis, compartilhou, nesta quinta-feira (23), uma foto do marido com a família, celebrando o Dia de Ação de Graças. O artista tem afasia, condição que afeta a capacidade de comunicação. Ele teve uma piora no estado de saúde e foi diagnosticado com demência frontotemporal.

Além do ator, de 68 anos, também estavam os filhos Rumer Willis, 35, Scout Willis, 32, and Tallulah Willis, 29, Mabel, 11, e Evelyn, 9. A ex-esposa de Bruce, Demi Moore, também estava no foto.

"Estou agradecida por conhecer esse tipo de amor. Um feliz dia de Ação de Graças a todos", escreveu Emma.

Luta com a condição

Em 13 de novembro, Emma Hemming Willis também desabafou sobre o diagnóstico. "A demência frontotemporal (DFT) não oferece muitas opções. Ele pode sugar todo o ar de uma sala. Mas eu fiz uma escolha: recuperar um pouco de energia e bombear oxigênio de volta para nossas vidas, pelo bem de nossas garotas, Bruce e eu", declarou no Instagram.

Na última segunda-feira (20), Rumer Willis, compartilhou uma foto antiga com o pai, através do Instagram. Na imagem, Bruce aparece com Rumer ainda bebê nos braços. “Verdadeiramente sentindo falta do meu papai hoje", escreveu a primogênita do ator na legenda.

A artista é a filha mais velha de Bruce e Demi Moore. Eles também são pais de Tallulah Belle Willis e Scout LaRue Willis. Em 2009, o ator se casou com sua atual esposa Emma Hemming Willis, com quem teve outras duas filhas, Mabel e Evelyn.

Diagnóstico de afasia

Em março de 2022, a família de Bruce Willis anunciou a aposentadoria do ator após ele ser diagnosticado com afasia, um distúrbio de linguagem que prejudica a capacidade de comunicação.

Posteriormente, a esposa de Bruce informou que ele teve uma piora em seu estado de saúde e foi diagnosticado com demência frontotemporal. Segundo a família, não há tratamento para a doença.