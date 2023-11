Braço direito de Ana Hickman pede demissão, diz site

Cláudia Helena, braço direito de Ana Hickmann, pediu demissão após 13 anos trabalhando com a apresentadora. As informações são do Terra.

“Estou entrando em contato para informar que não faço mais parte do quadro da Hickmann Serviços. Muito obrigada por todos esses anos de parceria", informou a profissional, de acordo com o veículo.

Ana também deixou de seguir Cláudia no Instagram. A profissional acompanhava a artista nos compromissos pessoais, viagens e situações da vida privada. Nas redes sociais, a artista sempre se referia com carinho a Cláudia. As duas demonstravam ainda ser muito amigas.

Veja também

Os detalhes do desligamento profissional não foram divulgados, mas acontece após a apresentadora denunciar o marido, Alexandre Correa, por lesão corporal e violência doméstica.