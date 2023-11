Lucas, ex-A Fazenda, fala pela primeira vez após deixar reality show: 'tá tudo bem'

Lucas Souza, desistente de "A Fazenda 15", apareceu pela primeira vez nas redes sociais nesta quinta-feira (23). Com o semblante ainda abalado pelos acontecimentos, ele agradeceu aos fãs e disse que vai falar melhor sobre sua saída depois do programa.

"Passando pra falar que tá tudo bem, na medida do possível. Acabei de sair, não tive oportunidade de pegar meu celular, e vi que tem uma galera, multidão, um exército de pessoas que estão me apoiando a minha decisão. Espero que entendam que foi por minha saúde mental, quero agradecer essa tropa que tá comigo prestando apoio", disse o militar e coach.

Veja o pronunciamento

Ele, que saiu da fazenda após uma série de brigas pesadas e revelações feitas por seu rival Cezar Black, disse que "não é o momento que está bem para falar".

"Tô num mix de emoções, num mix de sentimentos o que é normal pós desistência e tudo o que vivi. Mas não poderia deixar de agradecer todo apoio, toda mensagem de carinho que venho recebendo. Já sei que tem uma tropa enorme comigo e isso alivia meu coração", desabafou.

O ex-peão recebeu apoio de colegas famosos nos comentários, inclusive de Rachel Sheherazade, ex-companheira do reality que foi expulsa por agressão: "Luquinhaaaaaa! Vai dar tudo certo. Vc só tem um mundo inteiro de possibilidades esperando vc".

Veja também

Entenda a desistência

Nesta terça-feira (21), Lucas teve uma briga pesada com Cezar Black na formação da roça. Black comentou sobre a primeira grande discussão entre os dois, ainda no domingo (19), e ainda revelou que soube de Kally que Lucas havia falado fora do confinamento que só ficou com Jojo Todynho, sua ex-esposa, porque queria ser "rico e famoso".

Lucas se descontrolou e partiu para cima de Black, e os dois tiveram de ser separados por outros peões e tomaram aviso da apresentadora Adriane Galisteu. Momentos após, o peão começou a chorar e dizer que não queria mais participar do momento, mas foi encorajado por Galisteu: "Vocês estão me ouvindo? Deixa eu falar agora. Lucas, faz parte do game. Você está em um game. Respira, toma uma água, vamos seguir". Em sua vez de votar, Lucas foi falar sobre o caso e negou as acusações.

Na quarta-feira (22), ele resolveu tocar o sino e pediu para ser retirado do reality show. Os participantes foram comunicados durante a tarde e tiveram de arrumar a mala, em meio ao choro da namorada dele no confinamento, Jaquelline Grohalski. Ela inclusive acusou Kally Fonseca de ser uma das responsáveis pela desistência.