Yasmin Brunet cita comparações com Mel Maia: 'parem de rivalizar'

Yasmin Brunet falou sobre comparações que recebe com Mel Maia, ex-namorada do atual possível parceiro, MC Daniel. Ela desabafou sobre o assunto em uma live para os seguidores em seu Instagram nessa quarta-feira (22).

“Fico vendo vocês me comparando o tempo todo a outras meninas, inclusive muito mais novas. É muito feito, muito chato. Cada pessoa é única, tem sua beleza individual, é de um jeito”, comentou Yasmin, sem citar nomes.

“Tudo bem gostar mais de uma do que de outra, achar mais bonito o corpo de uma do que de outra, mas ficar botando mulheres umas contra as outras é bizarro. Vocês não fazem isso com homens. Para de ficar criando rivalidade onde não tem”, provocou a modelo.

Yasmin é frequentemente comparada com a atriz, desde que passou a sair publicamente com o funkeiro. Eles foram juntos a jantares, festas e aniversários de família, mas até agora nenhum dos dois confirmou a relação.

MC Daniel e Mel Maia terminaram o namoro em agosto deste ano. O MC já chegou a dizer que se livrou ao ficar solteiro, mas a motivação do fim segue misteriosa até hoje.

“Nós nos amamos, nos respeitamos e queremos o bem um do outro. E decidimos juntos preservar esse sentimento tão importante. Não somos mais um casal, mas seguimos amigos”, escreveu Mel no comunicado do término.