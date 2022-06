Enquete Power Couple: Adryana e Albert, Brenda e Matheus ou Ivy e Fernando? Vote

A sexta DR do Power Couple Brasil 6 está formada, e três casais disputam a preferência do público para continuarem no reality. Em votação aberta, na noite desta quarta-feira (15), as três duplas que correm risco de eliminação foram definidas.

DINÂMICA

A Prova dos Casais testou velocidade e atenção dos participantes, que enfrentaram um circuito em um brinquedo inflável. Karol e Mussunzinho tiveram o melhor desempenho no desafio e conquistaram o posto de Casal Power da semana. Já Albert e Adryana não se saíram bem na prova e garantiram um lugar na DR.

A segunda vaga ficou com Ivy e Nandinho que tiveram o pior saldo da semana, apenas R$ 1 mil. Completando o trio de casais, estão Brenda e Matheus que receberam cinco votos da Mansão Power, dois a mais que Eliza e Hadballa.