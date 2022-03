BBB22: Quem foi ao almoço do anjo hoje, domingo (6)?

Arthur Aguiar é o Anjo da semana pela segunda vez no Big Brother Brasil (BBB) 22. O ator garantiu o melhor tempo na prova e terá direito a uma refeição especial neste domingo (6). O conhecido almoço do anjo acontece normalmente entre 13h e 14h, e contará com exibição de vídeos de pessoas próximas ao brother.

Os convidados para o almoço do Anjo nesta semana são Pedro Scooby, Douglas Silva e Eliezer.

No último dia 20 de fevereiro, quando foi anjo pela primeira vez, Arthur ficou bastante emocionado em assistir ao vídeo enviado pela família, principalmente ao ver a esposa Maíra Cardi e a filha Sophia, de apenas 3 anos. "Que saudades que eu estava de ver elas", desabafou o brother. Hoje, o ator terá oportunidade de ver a família novamente.

Prova do Anjo

A prova o Anjo, que aconteceu no último sábado (5), foi de agilidade. Um sorteiro de duplas determinou a dinâmica. Na prova, um jogador sem PicPay (com a camisa branca) foi para a piscina procurar cinco cubos com frases de perrengues escritas em cada um deles. O outro jogador (de camisa verde) pegou o cubo e colocou-o na caixinha junto ao celular que traz a solução correspondente.

A dupla formada por Arthur Aguiar e Eliezer foi a mais rápida. Os brothers terminaram com um tempo de apenas 118,8 segundos, mas foi o ator que levou a melhor na disputa final terminando com um tempo de 163,4 segundos.

Castigo do monstro

O anjo Arthur Aguiar escolheu Eslovênia, Laís e Linn da Quebrada para cumprir o Castigo do Monstro desta semana que é Cavalinho do Schmidt.

Cada uma das escolhidas terá que permanecer o tempo inteiro com o seu cavalinho e quando a música tocar, as castigadas irão para o hipódromo montado no gramado e disputarão uma disputa emocionante com os cavalinhos de pau. A corrida só termina quando a música parar.