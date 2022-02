Que horas é o Almoço do Anjo do BBB 22 hoje, domingo (20)?

O ator Arthur Aguiar ganhou a prova do anjo no último sábado (19). Assim, ele terá direito a uma refeição especial neste domingo (20), no Big Brother Brasil (BBB) 22. O conhecido almoço do anjo acontece normalmente entre 13h e 14h, e contará com exibição de vídeos de pessoas próximas ao brother.

A prova de ontem aconteceu com um jogo de tabuleiro com dado montado no provódromo. Além do almoço, das comidas especiais e do vídeo que será mostrado hoje, Arthur ainda ganhou R$12 mil em compras de roupas.

Após ganhar a prova e chegar na final, o cantor se emocionou com sua vitória. Isso porque sabia da possibilidade de ver filha no vídeo do anjo: "Estou com muita saudade dela. Obrigado meu Deus", soltou.

Prova do anjo

Na prova do anjo de sábado, os brothers brincaram em um jogo de tabuleiro. Havia duas maneiras de avançar no game: de acordo com o dado e com o tabuleiro.

A cada jogada, o confinado fez no máximo dois movimentos: o movimento indicado pelo dado, e o movimento indicado pelo tabuleiro.

Se o tabuleiro mandasse avançar duas casas, ele avançava e se caísse em uma casa que manda avançar mais três, por exemplo, só valia o primeiro comando. Arthur tirou a melhor pontuação nos dados e chegou primeiro no final do tabuleiro.

a felicidade da jade com o arthur ganhando o anjo pic.twitter.com/0j0p89ySMe — neymar jr deprê (@neymarjrdepre) February 19, 2022

Castigo do monstro

Depois ganhar a prova e receber o vale-compras de R$12 mil, Arthur precisou apontar os dois brothers ao castigo do mostro.

O ator escolheu Laís e Larissa para se fantasiarem como fita cassete e lápis por ainda não terem ido na dinâmica. Além da fantasia, cada castigada perdeu 300 estalecas.

Arthur disse para Gustavo que pensou em colocá-lo no monstro, mas desistiu porque o brother já está no paredão.