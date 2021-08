Andressa Urach está grávida de um menino, revela marido da modelo

Grávida de dez semanas, o segundo filho de Andressa Urach, 33, é um menino. O exame de sexagem fetal foi divulgado pelo marido da modelo e influenciadora digital, Thiago Lopes, 36.

"Iremos ter um menino (XY). Estou muito feliz. Aceitamos sugestão de nome", ele disse, em postagem nas redes sociais. "Parabéns pra nós. Vamos ter mais um gurizinho pra trazer ainda mais alegria para nossa família", respondeu Urach.

A gravidez foi anunciada no início de agosto, também pelo marido. "Meu filho foi muito desejado por mim e pela Andressa. Estou ansioso para carregar o meu filho no colo", ele disse na ocasião.

Ela já é mãe de Arthur, 16, fruto da relação com Tiago Costa, de quem se separou em 2008. Eles reataram e casaram em outubro de 2016, rompendo definitivamente seis meses depois.

Nomes

Benjamim, Théo, Calebe, Isaque, Rael, Isac, Enrico e Samuel estão entre os nomes sugeridos por seguidores do casal para o bebê.

O casal oficializou os votos de compromisso no fim de dezembro de 2020, em uma pousada de luxo na região da Serra do Faxinal, em Santa Catarina, em uma cerimônia reservada para amigos e familiares. Urach compartilhou os bastidores nas redes sociais.

A modelo e apresentadora, que se afastou da Universal por estar decepcionada com a igreja, contou com uma equipe de maquiadores e fotógrafos para a realização do evento, que teve a primeira data adiada devido ao mau tempo.

Retorno

Recentemente, Urach revelou que a volta ao trabalho como modelo, tendo de fazer fotos sensuais e com pouca roupa, não foi tranquila. A organizadora do Miss Bumbum afirmou que essa não era sua primeira opção.

"Se a Igreja Universal não tivesse me tirado todo o meu patrimônio, com certeza eu não estaria envergonhando Jesus com minhas atitudes. Mas Deus vê tudo, e só o julgamento dele me basta."

A modelo processa a Igreja Universal com o intuito de reaver os R$ 2 milhões que ela diz ter doado à instituição durante os anos em que participou dos cultos. A reportagem da Folha de S.Paulo teve acesso aos documentos de Andressa enviados pelos advogados da modelo.