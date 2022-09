'Abracadabra 2' estreia 29 anos após o primeiro filme; veja onde assistir

Após 29 anos do primeiro filme, "Abracadabra 2" foi lançado nesta sexta-feira (30). A sequência traz de volta as irmãs bruxas Sanderson em suas aventuras por Salém. As atrizes Sarah Jessica Parker, Bette Midler e Kathy Najimy voltam nos papéis de Sarah, Winifred e Mary.

No novo filme, dirigido por Anne Fletcher, as irmãs são invocadas de volta para Salém bem a tempo do Halloween. Três estudantes do Ensino Médio terão de impedir as bruxarias do trio antes da meia-noite de "All Hallow's Eve".

As novidades do elenco são Whitney Peak (Gossip Girl); Lilia Buckingham (Crown Lake); Belissa Escobedo (American Horror Stories); Hannah Waddingham (Ted Lasso), Tony Hale (Veep) e Froy Gutierrez (Teen Wolf).

Além disso, o ator Doug Jones, que interpretou Billy Butcherson na versão original, assumirá o papel mais uma vez.

Onde assistir 'Abracadabra 2'?

O filme está disponível exclusivamente na plataforma de streaming Disney+.