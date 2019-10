Ludmilla e Anitta se desentendem por causa de autoria de música 'Onda Diferente'

As cantoras Ludmilla e Anitta protagonizaram uma discussão acalorada após o fim do Rock in Rio. Isso porque Ludmilla não ficou nada satisfeita com a polêmica em torno da música "Onda Diferente", escrita por ela e cantada posteriormente com Anitta e Snopp Dogg, que conseguiu os direitos sobre a canção. Segundo o site de notícias Uol, as duas teriam "rompido a amizade".

"Onda diferente" é uma composição apenas de Ludmilla. Ela apresentou a música a Anitta, que sugeriu convidar um artista internacional para um feat. Foi aí que Snoop Dogg, a convite de Anitta, entrou para a música. E ele exigiu ter 50% do direito autoral da canção. Isso foi acordado. Porém, ao registrar a música, Anitta inseriu seu nome também na composição e criação.

Após o fim do festival, Ludmilla se posicionou sobre o caso em seu Stories do Instagram: "Vamos esclarecer: ‘Onda diferente. Eu fiz essa música, aí mostrei pra minha gravadora e minha gravadora não quis deixar em trabalhar essa música. Mas como eu gostei tanto da musica, falei: ‘não vou deixar essa música guardada aqui’. E acabei postando a música na internet. A música começou a viralizar na internet, começou a crescer muito e daí a Anitta viu e falou: ‘cara, vamos gravar essa música’. Falei: ‘vamos. Mas o problema é que a música já está na internet e está crescendo muito’. E ela falou: ‘vamos apagar essa música da internet’.

Anitta também se pronunciou sobre o caso. “O motivo pelo qual eu apareço lá como parte criadora da música foi por ter feito parte da produção e estruturação”, disse.

No registro do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), a música Onda Diferente está registrada no nome de Ludmilla e Calvin Broadus, mais conhecido como Snoop Doog. Além dos cantores, também está no nome da gravadora Warner.