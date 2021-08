Jovens artistas criam vaquinha para realizar o 1º Desfile de Moda da Periferia de Fortaleza

Com pessoas magras, gordas, brancas, negras, trans e cis, integrantes da Produtora Princesinha da Favela organizam o 1º Desfile de Moda da Periferia de Fortaleza, chamado “Realeza”. A fim de concretizar o sonho de apresentar outros olhares sobre a beleza e custear a produção do evento, eles abriram um financiamento coletivo na internet.

Através da campanha “Macthfunding”, a cada R$ 1 doado, o fundo doa mais R$ 2 para o projeto. Por isso, apesar da meta ser de R$ 15 mil, só é necessário arrecadar R$ 5 mil em doações. Até esta terça-feira (10), já foi arrecadado cerca de 80% desse total.

A previsão da data de realização do desfile é para final de novembro, aponta a produtora e idealizadora do Projeto Princesinhas da Favela, Hellen de Sá, 29 anos. O evento deve mobilizar cerca de 40 profissionais de distintas áreas, como moda, música e beleza, contando com seis artistas musicais e cinco marcas empreendedoras de periferia.

Hellen de Sá Moradora do Jangurussu Nós sempre produzimos moda, mas nunca teve visibilidade. Outros eventos ficam dentro de uma lógica que não abraçamos como padrão de corpo. Queremos trazer a diversidade da beleza negra, de corpos diferentes, mostrar que existem artistas periféricos potentes que fazem moda, música, produção.

Para Hellen, moradora do Jangurussu, a ação busca, portanto, construir um evento de moda representativo para a periferia, ajudando a empoderar a comunidade, promover visibilidade e abrir caminhos para outros jovens de Fortaleza.

Apoio da comunidade

Legenda: Através da arte, buscam criar outros padrões de beleza, modificando a forma de ver a moda e a periferia Foto: Divulgação/ Produtora Princesinha da Favela/ Flávia Almeida

Em meio às dificuldades financeiras para bancar um projeto com maior estrutura, membros da Produtora Princesinha da Favela, atuante desde 2018, optaram por realizar um financiamento coletivo, em que a comunidade ajuda a fazer o desfile acontecer.

Hellen de Sá Produtora de moda Não teve nenhuma marca que chegou na gente, quis nos patrocinar e ofereceu grana. O que está fazendo a diferença são as doações de 1 e 2 reais, essas contribuições da comunidade que abraçou a ideia.

O projeto chega em bairros periféricos de Fortaleza, como o Jangurussu, a Serrinha, Granja Portugal e o Pirambu, incluindo até mesmo moradores de Maracanaú e Caucaia, explica a produtora e hairstylist, Georgia Pinheiro, 24 anos.

Detalhes do evento

Legenda: Durante a produção do desfile, colegas profissionais têm ajudado com equipamentos a fim de construir um bom resultado final a ser mostrado ao público Foto: Divulgação/ Produtora Princesinha da Favela/ Flávia Almeida

O desfile irá ocorrer na Barraca Foi Sol, localizada na praia da Leste Oeste, respeitando todas as medidas de segurança previstas pelos órgãos sanitários, como distanciamento social e uso de máscaras.

“Vai depender de como o decreto vai estar em relação à pandemia. No momento, temos em mente que pode ser um evento de até 200 pessoas por estar em local aberto, mas também vamos transmitir pela internet através das lives", compartilha.

Dentre as marcas empreendedoras que devem estar no evento, Hellen cita Mancuda, Onijo, Brechó Solar Garimpos, Brechó Preta e Camisaria Nordestina.

Já em relação aos artistas de música, dança e poesia, estarão presentes: Mumutante, Mateus Fazendo Rock, Mabel, Princesinhas do Passinho, Madame, Denaro e Dj Fill. A produtora acrescenta ainda que o desfile contará com uma cerimonialista, também moradora da periferia de Fortaleza, Izabela Wegila.

Para doar

É possível realizar a doação através da chave do pix (princesinhadefavelaarte@gmail.com) ou do link da vaquinha.



