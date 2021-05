Caminhão com homenagem ao Dia da Enfermagem circula em hospitais de Fortaleza nesta quarta-feira

Comemorado nesta quarta-feira (12), o Dia Internacional da Enfermagem será celebrado com ação do Sistema Verdes Mares (SVM) em Fortaleza. Um caminhão itinerante com áudios de mensagens de carinho circula por 10 hospitais para agradecer o trabalho das equipes.

A iniciativa desembarca às 8h no Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM) e fecha o dia comemorativo às 16h no Hospital Geral de Fortaleza (HGF). Jornalistas do SVM darão voz às mensagens de agradecimento.

Legenda: Veículo circula por dez hospitais de Fortaleza comemorando e agradecendo esforços de profissionais da Enfermagem Foto: Thiago Gadelha Legenda: Profissionais da Enfermagem agradeceram pelo reconhecimento de seus esforços Foto: Thiago Gadelha Legenda: Ação passará por dez unidades de saúde da cidade Foto: Thiago Gadelha Legenda: Mensagens foram recebidas com alegria por profissionais da área Foto: Thiago Gadelha Legenda: Caminhão exibe vídeo com mensagem de jornalistas por meio de painel instalado no veículo Foto: Thiago Gadelha Legenda: Profissionais do Hospital Waldemar Alcântara recebem homenagem do SVM Foto: Thiago Gadelha

A homenagem terá a participação dos apresentadores Luiz Esteves, Leal Mota Filho, Antero Neto, Almir Gadelha, Denise Santiago, Raissa Câmara, Marina Alves e Nádia Barros.

Luiz Esteves Apresentador e jornalista do SVM A data comemorada anualmente em todo o mundo ganhou um significado ainda mais especial nesta pandemia. Os enfermeiros, técnicos e auxiliares não estão apenas na linha de frente. São eles que estão na ponta, na lida direta com pacientes internados, se expondo, correndo riscos. Muitos perderam a vida, infelizmente. Mais do que nunca, merecem nossa admiração e respeito

Legenda: Profissionais da saúde sendo homenageados no hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes Foto: Foto: Thiago Gadelha

Profissionais de enfermagem no Ceará

Este é o segundo Dia Internacional da Enfermagem celebrado na pandemia. Neste contexto de segunda onda e continuidade dos trabalhos de linha de frente, a iniciativa foi idealizada.

De acordo com dados do Conselho Federal de Enfermagem (Coren), mais de 85 mil profissionais de enfermagem atuam no Ceará, entre auxiliares, técnicos e enfermeiros. A categoria é a maior da área médica no Brasil, ultrapassando 2 milhões de pessoas.

Veja o itinerário da ação

8h - Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

8h30 - Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara

9h30 - Hospital da Unimed

10h - Hospital Hapvida

10h45 - Hospital Infantil Albert Sabin (Hias)

11h30 - Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC)

14h - Instituto Dr. José Frota (IJF)

14h45 - Hospital Estadual Leonardo Da Vinci

15h10 - Instituto de Prevenção de Câncer do Ceará

16h - Hospital Geral de Fortaleza (HGF)