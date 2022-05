Veja o que fazer se a dose de vacina da Covid não aparecer no cartão de vacinação online

Quase 3 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas em cearenses ainda não foram registradas na base da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), utilizada pelo Ministério da Saúde para emissão do passaporte de vacinação no sistema Conecte SUS. O beneficiário tem algumas alternativas para resolver a situação.

A orientação do Ministério é que, caso o registro não apareça em até 10 dias úteis após a aplicação, “o usuário busque o estabelecimento de saúde onde tomou a vacina e solicite o registro na RNDS”.

Quem tomou vacina fora do Brasil não poderá emitir o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19.

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) também publicou, em redes sociais, uma orientação aos cearenses que tenham problemas com ausência do registro de doses tomadas. Nesse caso, está disponível o Plantão Saúde Ceará por dois canais:

Chat de atendimento no site da Sesa (saude.ce.gov.br);

Plataforma Saúde Digital (digital.saude.ce.gov.br)

Quem procurar se a dose não aparecer no cartão

Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) – site (saude.ce.gov.br) ou Saúde Digital (digital.saude.ce.gov.br); Estabelecimento de saúde onde a dose foi aplicada; Ouvidoria da Prefeitura de Fortaleza – site (https://ouvidoria.cgm.fortaleza.ce.gov.br/portal), aplicativo para smatphone ou telefones (85) 3105.1501 / 3105.1502