Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja a que órgãos podem recorrer passageiros que sofreram prejuízos com a suspensão de ônibus

Em casos de danos individuais, usuários devem reunir provas para entrar com ação indenizatória

Escrito por
Clarice Nascimento clarice.nascimento@svm.com.br
(Atualizado às 08:02)
Ceará
Uma foto em nível, tirada de perto, mostra uma fila de pessoas em uma plataforma de concreto em um terminal de ônibus. Um ônibus azul claro grande, moderno, com a porta aberta, está parado bem em frente à fila. As pessoas na fila são diversas e vestem roupas casuais. Elas estão voltadas para o ônibus. No fundo, há uma estrutura metálica coberta que forma o terminal, com placas brancas que listam os números e nomes das linhas.
Legenda: Quem utiliza o transporte público coletivo tem uma série de direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) e pelo Código de Defesa do Usuário do Serviço Público do Município
Foto: Thiago Gadelha

Usuários das linhas de ônibus suspensas em Fortaleza na segunda-feira (29) vêm enfrentando atrasos, longas filas e mudanças no percurso do dia a dia. Diante dessa situação, quais os direitos dessas mais de 10 mil pessoas atingidas pela mudança? A quem eles podem recorrer em caso de algum prejuízo?

Quem utiliza o transporte público coletivo está assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) e pelo Código de Defesa do Usuário do Serviço Público do Município, criado por meio da sanção da Lei n.º 10.788 de 2018. Além disso, a Constituição Federal define o transporte público como um direito e serviço essencial. 

Veja também

teaser image
Ceará

Prefeitura de Fortaleza notifica Sindiônibus e exige retorno de ônibus suspensos em 24 horas

teaser image
Ceará

'40 minutos na parada': usuários afetados por suspensão de ônibus em Fortaleza relatam prejuízos

De forma ampla, o usuário pode formalizar uma reclamação na Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) ou no Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), ou acionar o Ministério Público do Ceará. É o que explica o advogado e presidente da Comissão de Trânsito, Tráfego e Mobilidade Urbana da OAB Ceará, Daniel Siebra.

O Sindiônibus possui um canal de atendimento no qual os usuários podem registrar reclamações chamado ‘Alô Sindiônibus’. Quaisquer passageiros podem entrar em contato pelo WhatsApp (85) 4005-0956, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, domingos e feriados das 8h às 17h. Os usuários também podem registrar reclamações por meio do Fale Conosco, disponível no aplicativo Meu Ônibus Fortaleza. 

Já as reclamações direcionadas à Etufor devem ser realizadas pela Ouvidoria Digital, disponível no site https://ouvidoria.cgm.fortaleza.ce.gov.br/portal. Outros canais da Ouvidoria é o número 156 da “Central 156”, o email ouvidoriageral.cgm@cgm.fortaleza.ce.gov.br ou o atendimento presencial na Rua Israel Bezerra, 570 - Dionísio Torres. 

Além disso, o passageiro também pode acionar o Ministério Público e pedir para formular uma denúncia que, por meio disso, o órgão irá apurar a situação. “Por se tratar de um direito coletivo, o MPCE pode intervir em uma ação que vise uma medida judicial determinando, por exemplo, o retorno imediato do serviço, com aplicação de multa pelo descumprimento”, afirma. 

No caso de estudantes ou empregados que tiveram algum prejuízo individual, é possível procurar os meios judiciais para solicitar uma indenização. “Se alguém perdeu o emprego por não chegar ao trabalho, se perdeu uma entrevista de emprego ou uma consulta médica, exame, ele pode juntar provas para comprovar que foi prejudicado por essa medida e entrar com ação indenizatória, pedindo uma reparação contra a Prefeitura ou o próprio Sindiônibus”, orienta. 

São exemplos de provas imagens dos terminas de ônibus lotados, as longas filas dos coletivos e as reportagens veiculadas na imprensa sobre a situação.

Alternativas aos passageiros

A advogada, professora do curso de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC) e presidente do Instituto Cearense de Direito Administrativo (ICDA), Ligia Melo, explica que a suspensão da prestação de um serviço público não pode acontecer sem a oferta de alternativas aos passageiros.

“O Município não está autorizado nem o concessionário a suspender o serviço simplesmente para se adequar exclusivamente a um padrão específico sem que ele dê uma alternativa para o usuário”, afirma. 

Segundo o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), Dimas Barreira, foram suprimidas as linhas de menor demanda e a decisão foi tomada porque o valor pago pela Prefeitura como subsídio para a operação não é suficiente. “Eles [os usuários] vão ter uma piora no serviço. Talvez pegar uma lotação a mais no horário de pico. É indesejável, mas eles vão precisar buscar alternativas”, afirmou.

Veja também

teaser image
Ceará

Crise do transporte coletivo em Fortaleza passa por financiamento e conforto de passageiros; entenda

teaser image
Ceará

Sindiônibus não descarta novas suspensões de linhas de ônibus em Fortaleza; veja detalhes

Contudo, essa situação ainda interfere no direito dos usuários de utilizar adequadamente o transporte. “O fato de não ser linha central não justifica nem explica absolutamente nada”, diz. “Essa justificativa não condiz com as previsões que a legislação hoje faz sobre a prestação do serviço público de transporte e outros também, mas de transporte especialmente”, completa Lígia. 

Mesmo diante de um orçamento limitado e custos elevados empregados na prestação de serviço, é fundamental que existam possibilidades para esses passageiros consigam se deslocar na cidade. “O transporte público, para além de um dever de competência dos contratantes e, portanto, do Estado ou do Município, claro, nesse caso, envolve a prestação de um direito social”, ressalta. 

Na tarde dessa terça-feira (30), a Prefeitura de Fortaleza enviou uma notificação extrajudicial ao Sindiônibus exigindo que as 25 linhas de ônibus suspensas na segunda-feira, e as outras 29 com frotas reduzidas, voltem a funcionar de forma integral dentro de 24 horas. Essa medida encaminhada via Procuradoria Geral do Município (PGM) é usada como um passo prévio antes de agir judicialmente. 

Falta de comunicação aos usuários

Outro ponto levantado é que qualquer alteração em itinerários ou funcionamento de linhas de ônibus requer uma comunicação aos usuários. O ideal, segundo Lígia, é que esse aviso seja realizado com 30 dias de antecedência para que as pessoas possam testar alternativas. “Tem que ter cartazes e avisos nos pontos de ônibus comunicando que tal linha será desativada, veja uma alternativa, é assim que tem que ser”, orienta a advogada. 

Além dos usuários e da própria gestão municipal, a situação também pegou de surpresa a Ordem dos Advogados secção Ceará (OAB-CE), afirma Daniel Siebra. “Não houve um comunicado prévio, parece que foi um ato orquestrado propositalmente para provocar a opinião pública e provocar uma situação que talvez forçasse a Prefeitura a abrir a negociação com o sindicato”, diz. 

Diante disso, a OAB segue acompanhando o caso e, segundo ele, espera-se que a situação seja resolvida o mais breve possível para diminuir os impactos da população. “A gente espera que as instituições sentem para conversar e disso saia alguma solução que acabe com esse prejuízo à população”, afirma.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Placa escrito,
Ceará

Veja lista de feriados e datas comemorativas de outubro

Único feriado nacional será no fim de semana

Redação
Há 1 hora
Uma foto em nível, tirada de perto, mostra uma fila de pessoas em uma plataforma de concreto em um terminal de ônibus. Um ônibus azul claro grande, moderno, com a porta aberta, está parado bem em frente à fila. As pessoas na fila são diversas e vestem roupas casuais. Elas estão voltadas para o ônibus. No fundo, há uma estrutura metálica coberta que forma o terminal, com placas brancas que listam os números e nomes das linhas.
Ceará

Veja a que órgãos podem recorrer passageiros que sofreram prejuízos com a suspensão de ônibus

Em casos de danos individuais, usuários devem reunir provas para entrar com ação indenizatória

Clarice Nascimento
Há 1 hora
Passageiros entrando em ônibus no terminal.
Ceará

Linhas de ônibus devem voltar a atender mais de 90 bairros em Fortaleza após suspensão; veja lista

A retomada ocorre depois de dois dias de impactos negativo à população, embates e negociações entre Prefeitura e Sindiônibus

Gabriela Custódio
Há 2 horas
Foto de cima que mostra terminal de ônibus que mostra veículos e passageiros.
Ceará

Sindiônibus diz que não houve verba extra, e retorno de ônibus é para melhorar diálogo

Dimas Barreira declarou que não é fácil a volta dos coletivos às ruas, pois a "situação financeira é muito frágil".

Matheus Facundo
30 de Setembro de 2025
Prefeito anunciou retorno dos ônibus durante evento na tarde dessa terça-feira
Ceará

Evandro Leitão anuncia que ônibus suspensos em Fortaleza irão retornar nesta quarta-feira (1º)

O Município chegou a protolocar uma notificação extrajudicial ao Sindiônibus

Dahiana Araújo
30 de Setembro de 2025
Passageiros dentro de um terminal e embarcando em um ônibus.
Ceará

Etufor anuncia retorno de 2 das 25 linhas de ônibus suspensas

Linhas voltarão em caráter emergencial

Bergson Araujo Costa
30 de Setembro de 2025
imagem mostra passageiros de ônibus subindo em coletivo em Fortaleza
Ceará

Prefeitura de Fortaleza notifica Sindiônibus e exige retorno de ônibus suspensos em 24 horas

O Município diz que poderá adotar medidas administrativas e judiciais, como a aplicação de penalidades contratuais, a retenção de repasses financeiros e o ajuizamento de ações judiciais

Thatiany Nascimento
30 de Setembro de 2025
Imagem vista de baixo mostra ônibus de Fortaleza, veículo em branco e detalhes azuis.
Ceará

Prefeitura discute com Governo do CE ‘ampliar ajuda’ para custear ônibus de Fortaleza

Hoje, Estado contribui para o funcionamento por meio da isenção de impostos para empresas de ônibus

Theyse Viana e Clarice Nascimento
30 de Setembro de 2025
Uma fila de seis ônibus urbanos modernos, com carroceria branca e detalhes azuis, está estacionada lado a lado em um pátio pavimentado. No fundo, sob um céu azul claro com poucas nuvens, há uma fileira de prédios residenciais altos e modernos, sendo alguns brancos e outros com fachada espelhada, caracterizando uma paisagem urbana.
Ceará

Fortaleza avalia usar vans e topics para substituir linhas de ônibus suspensas

Na segunda-feira (29), a rotina de cerca de 9 mil pessoas foi impactada com a suspensão de 25 linhas de ônibus e a redução da frota de outras 29 rotas

Clarice Nascimento e Theyse Viana
30 de Setembro de 2025
Ceará

Alunos 60+ ocupam universidade para manter mente ativa, socializar e reforçam debate sobre inclusão

Thatiany Nascimento
30 de Setembro de 2025
Vilas Sociais do Ceará levam esporte, cultura e qualificação às comunidades
Ceará

Vilas Sociais do Ceará levam esporte, cultura e qualificação às comunidades

Equipamentos da Secretaria da Proteção Social oferecem atividades gratuitas em Fortaleza, fortalecendo vínculos sociais e oportunidades para todas as idades

Agência de Conteúdo DN
30 de Setembro de 2025
Passageiros em terminal de ônibus.
Ceará

'40 minutos na parada': usuários afetados por suspensão de ônibus em Fortaleza relatam prejuízos

Além das 25 linhas de ônibus suspensas, outras 29 rotas tiveram a frota reduzida nesta segunda-feira (29)

Gabriela Custódio e Ana Alice Freire*
30 de Setembro de 2025
Uma fotografia de média-longa distância com efeito de desfoque de movimento mostra um ônibus de transporte público em uma rua de Fortaleza. O ônibus, com as cores azul claro, verde-água e branco, está em movimento, e a imagem capta o borrão da velocidade. Em primeiro plano, há três silhuetas de pessoas (duas mulheres e um homem, de costas) sentadas ou em pé, esperando, cujos contornos estão mais desfocados. O cenário em fundo inclui construções baixas e alguma vegetação, mas está ligeiramente claro demais e desfocado, com um efeito de luz forte vindo de cima, o que sugere um dia ensolarado. A cena ilustra o tema de mobilidade urbana.
Ceará

Crise do transporte coletivo em Fortaleza passa por financiamento e conforto de passageiros; entenda

Clarice Nascimento
30 de Setembro de 2025
Padre critica cães em missa no CE: 'Cachorro deitado com carrapato no pé do altar'
Ceará

Padre critica cães em missa no CE: 'Cachorro deitado com carrapato no pé do altar'

Reclamação do padre Acúrcio de Oliveira Barros ocorreu durante celebração em Brejo Santo, no Interior do Ceará

João Lima Neto
29 de Setembro de 2025
Pessoas entram em ônibus coletivo em Fortaleza.
Ceará

Sindiônibus não descarta novas suspensões de linhas de ônibus em Fortaleza; veja detalhes

Presidente do Sindicato das Empresas afirma que 9.000 passageiros devem ser afetados pela medida adotada nesta segunda-feira

Gabriela Custódio e Dahiana Araújo
29 de Setembro de 2025
Montagem de fotos mostra equipes da Marinha do Brasil rebocando a embarcação.
Ceará

Embarcação pesqueira à deriva e sem tripulantes é encontrada no litoral do Ceará

O barco foi localizado e rebocado por equipes da Marinha do Brasil

Redação
29 de Setembro de 2025
Ônibus urbano da frota de Fortaleza, modelo Marcopolo, pintado nas cores branco e azul, estacionado em via pavimentada com paralelepípedos, com letreiro eletrônico aceso indicando ‘Viação Fortaleza’.
Ceará

Valor ‘ideal’ da passagem de ônibus em Fortaleza deveria ser mais de R$ 7,00; entenda

Estudo da chamada “tarifa técnica” é feito anualmente, e parte do preço é paga pela Prefeitura

Theyse Viana e Dahiana Araújo
29 de Setembro de 2025
Passageiros de ônibus entram em veículo no terminal de integração.
Ceará

Trabalhadores de ônibus temem demissões e sobrecarga após suspensão de linhas em Fortaleza

O presidente do Sintro, Domingos Neto, afirma que irá oficiar a Prefeitura e o Sindiônibus e mobilizar funcionários em dois terminais de integração

Luana Severo
29 de Setembro de 2025
Imagem mostra ônibus em Fortaleza
Ceará

UFC lamenta suspensão de linha de ônibus no Pici: 'Sem qualquer comunicação prévia'

Universidade informa que ficou sabendo da paralisação da rota apenas na manhã desta segunda (29)

Renato Bezerra
29 de Setembro de 2025
Imagem mostra ônibus de transporte público da Prefeitura de Fortaleza estacionado em terminal, com detalhes visíveis na lateral e fundo de céu com nuvens.
Ceará

'Nos pegou de surpresa', diz presidente da Etufor sobre suspensão de linhas de ônibus

Sindiônibus anunciou, nesta segunda-feira (29), mais de 50 alterações nas linhas do sistema de transporte coletivo de Fortaleza

Carol Melo
29 de Setembro de 2025