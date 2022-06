Vacinação contra influenza e sarampo para grupos prioritários é prorrogada no Ceará

As campanhas de vacinação de grupos prioritários contra influenza e sarampo foram prorrogadas até 24 de junho no Ceará. O objetivo é contemplar pelo menos 90% do público da influenza e 95% do de sarampo.

Conforme a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), o Estado ainda não alcançou uma cobertura vacinal ideal contra ambas as doenças. Na primeira e segunda fases, só foram alcançados 43,3% do público contra a influenza e 36,8% contra o sarampo.

No caso do sarampo, há uma preocupação da Organização Mundial da Saúde (OMS), pois a doença tem circulado livremente entre as Américas. No Brasil, alguns estados tiveram surto do tipo grave.

"É importante, portanto, que a população pertencente aos públicos-alvo das campanhas procure uma unidade básica de saúde para atualizar a caderneta de vacinação. Em meio ao atual período de chuvas, que favorece o surgimento e/ou agravamento de síndromes respiratórias, é fundamental minimizar o risco de adoecimento", diz Sarah Mendes, secretária executiva de Vigilância e Regulação da Sesa.

Quem pode se vacinar contra influenza e sarampo até 24 de junho:

Influenza

Idosos a partir de 60 anos

Trabalhadores da Saúde

Crianças a partir de seis meses a menores de cinco anos

Gestantes

Puérperas

Pessoas com comorbidades e deficiência permanentes

Povos indígenas

Professores

Caminhoneiros

Trabalhadores do transporte coletivo e profissionais portuários

Membros das Forças de Segurança e Salvamento e das Forças Armadas

Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade, população privada de liberdade e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas

Sarampo

Trabalhadores da Saúde

Crianças a partir de seis meses e menores e cinco anos