Izolda Cela mantém decreto contra Covid-19 no Ceará e retoma reuniões semanais de comitê

A governadora do Ceará, Izolda Cela, anunciou que o atual decreto de enfrentamento à pandemia da Covid-19 permanece inalterado. O documento é válido até o dia 12 de junho.

Conforme a chefe do Executivo Estadual, porém, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 voltará a se reunir semanalmente para monitorar a situação da Covid-19.

Com o recente aumento da positividade dos testes de Covid-19 no Estado, voltaram as discussões sobre o retorno da obrigatoriedade da máscara. Era esperado que o anúncio da gestora tivesse algo neste sentido, mas a possibilidade não foi citada por ela.

Apesar da subida sensível de casos, os indicadores da doença são estáveis.

"O número de casos da Covid mantém relativa estabilidade em todo o Ceará, de acordo com dados apresentados pelos especialistas das secretarias da Saúde do Estado e do Município. Mesmo assim, o comitê está atento ao aumento dos índices em outros estados, embora não haja repercussão aqui no Ceará na quantidade de casos e na questão assistencial", publicou a governadora.

Em publicação nas redes sociais, Izolda pontuou a intensificação da campanha de vacinação com as doses de reforço da população adulta e ainda D2 de crianças e adolescentes.