Vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza não precisa mais de agendamento; veja onde se vacinar

A partir deste sábado (21), não há mais necessidade de agendamento prévio para se vacinar contra a Covid-19 em Fortaleza. De acordo com a Prefeitura, só é necessário estar cadastrado no Saúde Digital e preencher os requisitos da fase atual de imunização.

Os protocolos de vacinação foram atualizados pela gestão municipal nesta sexta-feira (20). Com isso, o esquema de atendimento no Centro de Eventos do Ceará também muda.

No local, a aplicação de vacinas só acontecerá na modalidade drive-thru, sem mais atividades nos salões do equipamento. Quem estiver sem veículo pode se dirigir ao ponto de vacinação mais próximo, que é o Shopping Iguatemi.

“Os fortalezenses a partir de 5 anos de idade já podem iniciar seu esquema vacinal ou completar, seja com segunda, terceira ou quarta dose, sem a necessidade de agendamento prévio. Basta estar cadastrado no sistema Saúde Digital, respeitar os intervalos mínimos e o quantitativo de doses de acordo com a faixa etária”, pontua Ana Estela Leite, secretária da Saúde de Fortaleza.

No mais, os 66 centros de vacinação existentes na Capital cearense permanecem ativos em todas as Regionais de Saúde. São quatro shoppings (Iguatemi, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy e Shopping Central), o Sesi Parangaba, o Centro de Eventos (drive-thru) e 60 postos de saúde.

Programação do fim de semana

A campanha de vacinação contra a Covid-19 segue em Fortaleza das 9h às 17h neste sábado (21) e domingo (22). A quarta dose para idosos acima de 60 anos continua sendo aplicada naqueles que tomaram a terceira há quatro meses.

É preciso portar documentação oficial. No caso de imunossuprimidos deve-se levar a documentação que comprove a imunossupressão.

Veja como vai ser:

PRIMEIRA DOSE

1 - Atendimento das crianças de 5 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias) que faltaram ao agendamento ou estão cadastradas há mais de 48h no Saúde Digital, residentes de Fortaleza:

SÁBADO E DOMINGO

Shoppings Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

2 - Atendimento das crianças de 6 a 11 anos que faltaram ao seu agendamento ou estão cadastradas há mais de 48h no Saúde Digital, residentes de Fortaleza:

SÁBADO

Shoppings Central, Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

DOMINGO

Shoppings Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

3 - Atendimento dos que possuem entre 12 e 17 anos, cadastrados há mais de 48h no Saúde Digital, residentes de Fortaleza:

SÁBADO

Centro de Eventos (drive)

Shoppings Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

DOMINGO

Shoppings Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

4 - Atendimento dos que possuem entre 18 ou mais, gestantes e puérperas cadastrados há mais de 48h no Saúde Digital, residentes de Fortaleza:

SÁBADO

Centro de Eventos (drive)

Shoppings Central, Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

DOMINGO

Shoppings Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

SEGUNDA DOSE

1 - Atendimento aos que faltaram ao agendamento ou chegaram à data limite da segunda dose da marca AstraZeneca:

SÁBADO

Centro de Eventos (drive)

Shoppings Central, Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

DOMINGO

Shoppings Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

2 - Atendimento de crianças, adolescentes e adultos que faltaram ao agendamento ou chegaram à data limite da segunda dose da marca CoronaVac:

SÁBADO

Centro de Eventos (drive)

Shoppings Central, Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

DOMINGO

Shoppings Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

3 - Atendimento de crianças, adolescentes e adultos que faltaram ao agendamento ou chegaram à data limite da segunda dose da marca Pfizer:

SÁBADO E DOMINGO

Shoppings Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

4 - Atendimento aos que faltaram ao agendamento da segunda dose da marca Janssen:

SÁBADO

Centro de Eventos (drive)

Shoppings Central, Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar

Kennedy

DOMINGO

Shoppings Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

TERCEIRA DOSE

1 - Atendimento para fortalezenses acima de 18 anos que perderam seu agendamento da terceira dose:

SÁBADO

Centro de Eventos (drive)

Shoppings Central, Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

DOMINGO

Shoppings Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

2 - Atendimento para fortalezenses acima de 18 anos que completaram quatro meses da sua segunda dose:

SÁBADO

Shoppings Central, Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

DOMINGO

Shoppings Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

QUARTA DOSE

1- Atendimento para imunossuprimidos acima de 18 anos que perderam seu agendamento da quarta dose:

SÁBADO

Centro de Eventos (drive)

Shoppings Central, Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

DOMINGO

Shoppings Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

2 - Atendimento para idosos com 60 anos ou mais que completaram quatro meses da sua terceira dose (demanda espontânea):

SÁBADO

Centro de Eventos (drive)

Shoppings Central, Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

DOMINGO

Shoppings Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy