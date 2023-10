Unilab anuncia criação do curso de Medicina em campus na região de Baturité

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) ganhará um curso de Medicina, em campus no Maciço de Baturité, conforme anúncio feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, nesta segunda-feira (16). Ele estava acompanhado do governador do Ceará, Elmano de Freitas, assim como do reitor da Unilab, Roque do Nascimento Albuquerque, e do prefeito de Baturité, Herberlh Mota.

“Estamos aqui para anunciar que está em andamento o processo de criação do curso de Medicina da Unilab, em Baturité, já aprovado, recentemente, pelo Conselho da Unilab e que, em breve, vamos oficializar”, detalhou Camilo.

Veja também

Segundo ele, essa confirmação é um "sonho" que se concretiza devido à “união de forças" do governo federal, estadual e municipal. “Estamos trabalhando juntos para, cada vez mais, levar oportunidades para os jovens e para os futuros médicos daquela região”, acrescentou o ministro.

Elmano de Freitas Governador do Ceará “De nossa parte, nos comprometemos em fazer o Hospital do Polo Regional do Maciço de Baturité, que vai ser decisivo para termos, agora, o curso de Medicina”. E completou: “Outros cursos virão, porque os profissionais terão onde fazer a parte prática de seus cursos na área da saúde”.

No anúncio, também estava a senadora Augusta Brito e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado Evandro Leitão.

Terreno para a construção do hospital

Elmano avalia que o anúncio é um "divisor de águas" para o município de Baturité e para a região. "Agora todos podem sonhar muito mais alto", disse. Durante discurso, o governador ainda agradeceu ao prefeito Herberlh Mota por ter disponibilizado o terreno para a construção do hospital.

Já o reitor da Unilab, Roque do Nascimento Albuquerque, destacou a alegria pela criação do Instituto de Ciências da Saúde. "Estamos num novo momento muito importante, principalmente, para os municípios do Maciço de Baturité”.