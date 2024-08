Unifor está com inscrições abertas para novos cursos de pós-graduação em 2024.2

A Universidade de Fortaleza (Unifor) está com inscrições abertas para 48 cursos de pós-graduação para o período de 2024.2. As formações incluem especializações, MBAs e aperfeiçoamentos, em áreas como Direito, Artes, Gestão, Saúde e Tecnologia. O processo completo pode ser realizado pelo portal oficial da instituição (https://unifor.br/web/pos-graduacao ) .

Cursos de Educação Inclusiva, Psicopedagia, Data Driven Marketing, Finanças, Gestão Imobiliária estão entre as novidades disponíveis.

A pós-graduação na Unifor oferece ensino com professores renomados, metodologias ágeis e vivências realistas de mercado. O objetivo é fornecer aos estudantes a oportunidade de desenvolver habilidades e competências que são diferenciais fora da sala de aula, auxiliando na vida profissional.

Além disso, o Lato Sensu da universidade amplia constantemente as parcerias que possui com empresas e instituições, o que proporciona uma elevada quantidade de experiências práticas aos alunos.

Dentre as novas especializações, alguns destaques são:

— Especialização em Educação Inclusiva

— Especialização em Cuidados Paliativos e Bioética

— Especialização em Suicidologia

— Especialização em Psicopedagogia

Abordando os MBAs, alguns cursos em evidência são:

— MBA em Liderança e Gestão

— MBA em Data Driven Marketing

— MBA Executivo em Estratégia e Negócios Internacionais

— MBA Executivo em Finanças

— MBA Executivo em Gestão Imobiliária

— Especialização em Procedimentos Estéticos Avançados com Injetáveis

— Especialização em Direito Notarial e Registral

— Especialização em Direito Processual Civil

As inscrições também incluem os aperfeiçoamentos, que possuem todos os materiais inclusos no valor do curso. Destaques são:

— Aperfeiçoamento em Dentística Restauradora

— Aperfeiçoamento em Harmonização Orofacial

Adriana de Oliveira, assessora-geral de Pós-Graduação Lato Sensu na Unifor, relata que tais cursos permitem um constante aprimoramento nas carreiras dos alunos. “São fundamentais para a capacitação dos estudantes que buscam vivências diretas do mercado, possibilitando, aos recém-graduados ou indivíduos que buscam atualizações profissionais, mudanças ou upgrades”, comenta.

Mais informações:

Site: https://unifor.br/web/pos-graduacao