Uece ofertará 42 vagas na pós-graduação para estudantes estrangeiros da América Latina e Caribe

Com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), a Universidade Estadual do Ceará (Uece) ofertará até 42 vagas para estudantes estrangeiros em seus cursos de pós-graduação, através do Programa Move La America. A iniciativa selecionará estudantes da América Latina e Caribe de diferentes áreas de atuação.

De acordo com a instituição de ensino, os mestrandos receberão bolsa de estudos com duração de 2 a 6 meses, enquanto os doutorandos poderão ser contemplados de 2 a 12 meses.

Entre os programas de pós-graduação incluídos na iniciativa, estão:

Administração

Ciências Fisiológicas

Educação

Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde

Filosofia

Geografia

História e Letras

Linguística Aplicada

Ciências Veterinárias

Nutrição e Saúde

Saúde Coletiva

Sociologia

Até o momento, a data de início do processo seletivo não foi divulgada, mas, segundo a universidade cearense, a seleção deve começar em breve.