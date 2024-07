Professor cearense avança para a final do Prêmio Jabuti com livro sobre física para Ensino Médio

Geová Alencar, professor na Universidade Federal do Ceará (UFC), avançou para a final do Prêmio Jabuti Acadêmico, reconhecido com uma das maiores distinções literárias, que divulgou a nova etapa nessa quinta-feira (18). A obra indicada é intitulada "Alice no País da Relatividade" leva conceitos da Física de forma atrativa para estudantes do Ensino Médio.

O escritor estava entre os 9 semifinalistas indicados ao prêmio na categoria Astronomia e Física, que agora está com apenas 5 concorrentes ao todo. No dia 6 de agosto será anunciado o vencedor oficial da disputa.

Confira os 5 finalistas da categoria

Título: Alice no país da Relatividade: Teoria da Relatividade para o Ensino Médio | Autor(a): Geová Alencar | Editora(s): LF Editorial

Título: Bases do Eletromagnetismo 1: Leis Fundamentais | Autor(a): José Luciano Miranda Duarte, Maria José Bechara, Manoel Roberto Robilotta e Suzana Salem | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo (EDUSP)

Título: Bases do Eletromagnetismo 2: Ondas e Relatividade | Autor(a): José Luciano Miranda Duarte, Maria José Bechara, Manoel Roberto Robilotta e Suzana Salem | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo (EDUSP)

Título: Introdução à Cosmologia Moderna: um curso de graduação | Autor(a): Alexandre Zabot e Marcos Amarante | Editora(s): LF Editorial

Título: Um curso de mecânica clássica | Autor(a): Carlos Batista | Editora(s): Blucher

O livro de Geová foi publicado pela Editora Livraria da Física e teve apoio do Governo do Estado, Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Sociedade Brasileira de Física.

A obra possui 215 páginas e apresenta personagens relevantes para os conceitos da Física, como Galileu Galilei e Albert Einstein, além de fatos históricos que compõem o avanço científico.

Com o lançamento no último ano, foi feita tiragem de 1.000 exemplares, distribuídos em escolas públicas da rede estadual de ensino, e a boa recepção entre professores e alunos.

O Prêmio Jabuti Acadêmico é a vertente da tradicional premiação de literatura brasileira voltada para a divulgação e celebração da produção científica, técnica e profissional, tendo a primeira edição em 2024.

Do que trata o livro

A ideia do livro indicado ao prêmio surgiu nas atividades do projeto “Universidade Indo à Escola”, iniciativa da UFC, para formação da cultura científica nas escolas por meio de cursos que disseminam os avanços mais recentes em relação às pesquisas.

“Os coordenadores sugeriram que eu escrevesse um livro para aprofundar o tema e eu aceitei o desafio. Como essa é a minha especialidade, pensei em escrever em 4 meses, em julho de 2021, mas acabou que não foi fácil como eu imaginava”, explicou Geová ao Diário do Nordeste.

Meu esforço maior foi pegar os conceitos da Relatividade para o público do Ensino Médio. Eu queria transmitir essa minha empolgação com a Ciência Geová Alencar Escritor

Adaptar a linguagem para um público jovem exigiu muito mais tempo, cerca de 2 anos. “Quando escrevi, achei muito ‘seco’, só matemática… E aí surgiu a ideia de colocar personagem com a Alice e, a partir disso, coloquei uma trama que ao mesmo tempo fala de relatividade”.