IFCE retira nome de Castelo Branco de auditório e troca por Nilo Peçanha, patrono da educação

O Conselho Superior do Instituto Federal do Ceará (IFCE) aprovou, esse mês, a mudança do nome do Auditório Superior do campus de Fortaleza da instituição, no bairro Benfica, e com isso o espaço deixa de homenagear o cearense Humberto de Alencar Castelo Branco, primeiro presidente da ditadura militar. O espaço passa agora a se chamar Nilo Procópio Peçanha, político brasileiro que é considerado o patrono da educação profissional e tecnológica, sendo o primeiro e único presidente negro do Brasil.

O auditório, segundo o IFCE, é um “importante espaço para a realização de eventos” sendo um lugar “moderno, com capacidade para mais de 300 pessoas e equipado com projetores multimídia, sistema de som, painéis acústicos sobre as paredes laterais, sistema de refrigeração, saída de emergência e acessibilidade para pessoas com deficiência”.

A mudança aprovada pelo Conselho, conforme o IFCE, atende a recomendação do Relatório da Comissão Nacional da Verdade (CNV), a qual prevê a revogação de medidas que, durante o período da ditadura militar, objetivaram homenagear autores das graves violações de direitos humanos.

O cearense Castelo Branco venceu a eleição indireta no Congresso Nacional, em 11 de abril de 1964, após o golpe militar ter deposto o presidente João Goulart. Ele se tornou então, primeiro militar presidente da ditadura. No dia 15 de abril, o militar cearense tomou posse em Brasília e ficou no poder até março de 1967.

Quem foi Nilo Peçanha?

Agora, o auditório se chamará Nilo Procópio Peçanha, político brasileiro nascido na cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Ele assumiu a Presidência do Brasil em 14 de junho de 1909, após o falecimento de Afonso Pena (de quem ele era vice). Nilo Peçanha governou o país até 15 de novembro de 1910.

Quando era presidente da República, Nilo criou, via Decreto 7.566/1909, 19 Escolas de Aprendizes Artífices no Brasil, equipamentos que deram origem aos atuais Institutos Federais.

Nilo Peçanha, abolicionista e republicano, teve uma participação intensa na vida política do Brasil no momento em que o país saía da monarquia, implementando a república. Segundo registros do Senado Federal, ele foi deputado por 5 vezes, 3 vezes senador, além de vice-presidente e presidente do Brasil.

UFC também já retirou homenagem

A decisão tomada no IFCE de retirada da homenagem a Castelo Branco, primeiro presidente do regime militar, já tinha ocorrido na Universidade Federal do Ceará. Em 2018, o auditório da Reitoria passou a se chamar oficialmente Auditório Prof. Antônio Martins Filho, em homenagem ao reitor fundador da UFC que esteve à frente da Instituição de 1955 a 1967.

Uma resolução do Conselho Universitário, em julho de 2018, definiu pela mudança do nome. Mas antes de a medida ter sido oficializada pelo Consuni, diz a UFC, o local já era mencionado em convites e notícias da UFC como “auditório da Reitoria”, sem referência a Castelo Branco.