Turista do Piauí morre após salvar o filho de afogamento na praia do Cumbuco

Um turista de 49 anos, natural do Piauí, morreu nesse domingo (23) após salvar o próprio filho, de 24 anos, de se afogar no mar da praia do Cumbuco, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). As vítimas chegaram a ser socorridas pela equipe de guarda-vidas do local, mas o homem não resistiu.

O empresário Júnior Luz morava na cidade de Picos, no estado vizinho, e visitava o município cearense com a esposa, os filhos e os familiares da mulher durante o feriado prolongado de Tiradentes. Segundo uma prima dele, a professora Fátima Pinheiro, o empreendedor veio a óbito após conseguir salvar a vida do herdeiro.

A Secretaria de Segurança Municipal de Caucaia informou que os guarda-vidas foram acionados por testemunhas e se empenharam imediatamente em resgatar os dois banhistas. No entanto, mesmo após a aplicação de "todos os protocolos de atendimento pré-hospitalar" o turista veio a óbito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado para atender o caso. Ao chegar ao local, os socorristas ainda prestaram assistência à vítima, mas não conseguiram reverter o quadro.

Ainda segundo a Secretaria de Segurança da cidade da Grande Fortaleza, a área do acidente é de cobertura do Corpo de Bombeiros, que foi acionado, junto à Polícia Militar, logo em seguida para os procedimentos legais necessários em relação ao óbito.

Homem foi sepultado em Picos

O corpo de Júnior Luz foi transportado e chegou a Picos ainda na noite de domingo. Ele foi sepultado nesta segunda-feira (24), no cemitério São José, localizado no bairro Umari, com a presença de familiares e amigos, conforme a prima.

Em nota, a Prefeitura de Caucaia se solidarizou com os familiares e amigos da vítima e disse estar à disposição "para prestar todo o suporte necessário neste momento".

O Município de Picos também emitiu um comunicado lamentando a morte do homem. "Neste momento de dor e solidariedade cristã, enviamos nossos votos de pesar à família", diz a mensagem.

