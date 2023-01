Três pacientes morrem e outros seis ficam feridos em acidente com transporte médico em Solonópole

Um acidente na CE-375 com uma van de transporte médico do município de Quixelô ocasionou a morte de três pessoas, em uma via da cidade de Solonópole, na noite de sexta-feira (27). Outros seis pacientes tiveram fraturas.

O veículo do município de Quixelô retornava de Fortaleza com pacientes, quando colidiu na traseira de um caminhão na estrada. Conforme Adil Junior, prefeito de Quixelô, os feridos foram transferidos ao Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza.

As vítimas hospitalizadas foram identificadas pela unidade hospitalar como cinco mulheres e um homem.

"Uma noite triste para nós quixeloenses por conta do acidente envolvendo a Topic da Saúde de Quixelô, que aconteceu na noite dessa sexta-feira (27), no município de Solonópole", declarou o prefeito em redes sociais.

Óbitos

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), duas mulheres, que estavam na van, faleceram no local. Uma delas, de 51 anos, já foi identificada formalmente.



Um homem de 42 anos, que também estava no transporte coletivo, foi socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Ajuda às vítimas

O gestor, no momento em que recebeu informação sobre o acidente, ligou para a prefeita de Solonópole, Ana Vládia, para que ela pudesse auxiliar com o atendimento às vítimas. Em seguida, ele foi até a cidade para acompanhar de perto o trabalho de socorro.

Adil Junior Prefeito de Quixelô Das treze vítimas, infelizmente foram confirmados dois óbitos no local. Já no hospital, apesar de todos os esforços da equipe médica, mais uma vítima veio a óbito

Por conta do acidente, a Prefeitura de Quixelô cancelou o aniversário de 38 anos da cidade e ainda decretou luto oficial de três dias. "Informamos também que esta sendo prestada toda a assistência necessária às vitimas e seus familiares", informou o Município em nota.

O governador Elmano de Freitas chegou a lamentar o ocorrido nas redes sociais e falou sobre o trabalho dos órgãos públicos no caso. "O Governo do Estado prestou todo atendimento necessários às vítimas, por meio do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Pefoce e Secretaria da Saúde, com o Samu 192. Meus sentimentos de profundo pesar aos familiares e amigos".

Segundo a SSPDS, um procedimento foi registrado na Delegacia Municipal de Quixadá, unidade plantonista da Polícia Civil. Agora, as investigações ficam a cargo da Delegacia Municipal de Solonópole.