Bazar solidário no RioMar Fortaleza arrecada recursos para o Espaço do Autista

Um bazar solidário foi montado no RioMar Fortaleza, no Papicu, nessa sexta-feira (27), para arrecadar recursos para a associação beneficente Espaço do Autista. Previsto para permanecer no shopping até domingo (29), o bazar dá visibilidade à causa e à instituição e oferece roupas, bolsas e calçados adultos e infantis a preços populares.

A iniciativa é, principalmente, para ajudar o Espaço do Autista a pagar despesas internas, fazer pequenas reformas emergenciais e comprar equipamentos para auxiliar no atendimento às 34 famílias que são acompanhadas atualmente pela associação. "Não temos recursos, só da corrente do bem", desabafa a fundadora da instituição, Joélia Amora.

Com os recursos adquiridos pelo bazar, ela acredita que o espaço ficará mais leve e oferecerá mais conforto aos assistidos. "É uma verba que será utilizada com muita responsabilidade", destaca a gestora. Ela acrescenta que solidariedade e amor são peças fundamentais. "Só o amor pode superar tantas dificuldades", acredita.

Idealizadora do bazar, Adriana Queiroz conheceu o Espaço do Autista por meio de uma amiga que tem filhos com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). "Quando cheguei lá, me sensibilizei muito. Me apaixonei pela causa", disse.

Legenda: Adriana Queiroz é idealizadora do bazar solidário em prol do Espaço do Autista. Foto: Kid Jr.

Visibilidade

O bazar, além de ser importante para angariar recursos para o Espaço do Autista, tem aproximado pessoas interessadas em trabalhar voluntariamente na associação ou em prol da causa.

"Conseguimos muitos parceiros, pessoas amigas, lojas que nos apoiaram. Incrível a quantidade de pessoas que estão chegando até aqui e perguntando: 'como faço para ajudar?'", conta Adriana. Segundo a idealizadora, ainda há espaço para receber doações de roupas, calçados, bolsas e acessórios. As vendas se encerram somente no domingo (29).

Legenda: Vendas de peças a preços populares ficarão disponíveis até este domingo (29) Foto: Kid Jr.

Espaço do Autista

Fundada por um grupo de mães de filhos autistas, a associação funciona no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, e atende gratuitamente, neste momento, 34 famílias com crianças, adolescentes e adultos com TEA. O local conta com piscina para natação, salas para atividades diversas e atendimento especializado com terapeutas e psicopedagogas.

"A gente encontra um espaço para o autista e para a mãe, também. A gente é muito bem acolhida aqui", relata Carla Schimmimg, mãe de autista e voluntária na associação. Andrea Diniz, outra mãe atendida pelo Espaço do Autista, acredita que seus filhos se desenvolveram bastante desde que começaram a frequentar o local. "José não sabia ler, aprendeu muito aqui", compartilhou ela.

Serviço

Bazar solidário em prol do Espaço do Autista

Local: Shopping RioMar Fortaleza, no Papicu

Data: até domingo (29)