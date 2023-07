Três linhas de ônibus têm itinerário alterado no bairro Luciano Cavalcante; entenda a mudança

A partir desta sexta-feira (7), as linhas de ônibus Messejana/Papicu/Cambeba (004), Jardim das Oliveiras/Centro (022) e Defensoria Papicu/Via Câmara (835), advindas dos terminais de Messejana e do Papicu, e do Centro de Fortaleza, terão o itinerário alterado.

Para atender à demanda de passageiros, a nova sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), localizada na rua Dr. Pontes Neto, n.º 800, no bairro Luciano Cavalcante, foi incluída nas três rotas de ônibus pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

De acordo com o TRE-CE, a medida facilita e amplia acesso da população aos serviços eleitorais disponibilizados na sede, além de beneficiar os servidores do órgão que utilizam o transporte público.

Novas alterações

Além da novidade nas frotas com destino à sede do TRE-CE, a Etufor havia anunciado uma nova linha de ônibus, com tarifa diferenciada no valor de R$ 1 a inteira, do Itinerário 677 (Cidade Jardim/Montenegro/José Walter)

Os moradores do Conjunto Habitacional Cidade Jardim 5 serão contemplados com a ampliação de itinerário de outras duas linhas de ônibus como a 399 (Cidade Jardim/Parangaba) e 699 (Cidade Jardim/Messejana).

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE