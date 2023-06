Fortaleza terá nova linha de ônibus com tarifa diferenciada no valor de R$ 1 a inteira

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) disponibiliza, a partir deste sábado (24), uma nova linha de ônibus para moradores do bairro José Walter.

O Itinerário 677 (Cidade Jardim/Montenegro/José Walter) contará com o diferencial da tarifa reduzida, custando R$ 1 (inteira) e R$ 0,50 (tarifa estudantil).

Segundo a empresa, o objetivo da nova linha é atender a demanda dos moradores das novas unidades habitacionais do Conjunto Habitacional Cidade Jardim 5.

Além da nova linha, os moradores do Conjunto Habitacional Cidade Jardim 5 serão contemplados com a ampliação de itinerário de outras duas linhas de ônibus como a 399 (Cidade Jardim/Parangaba) e 699 (Cidade Jardim/Messejana).

Linha 920 Caça e Pesca/Papicu terá itinerário alterado

A linha 920 (Caça e Pesca/Papicu) terá o itinerário alterado. Agora, ao sair do Terminal do Papicu em direção ao bairro, a linha passa operar pela Rua Pereira de Miranda, em direção à Eng. Santana Junior, retornando na Av. Santos Dumont para ir em direção ao bairro.

Com isso, os usuários passam a ser contemplados no ponto de parada do supermercado Atacadão localizado na Av. Engenheiro Santana Júnior com grande fluxo de usuários.