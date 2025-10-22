Teto da Secretaria de Educação de Chaval desaba e deixa servidores feridos

O teto do prédio da Secretaria Municipal de Educação de Chaval, no Interior do Ceará, desabou e deixou servidores feridos na tarde desta quarta-feira (22). Vídeos enviados ao Diário do Nordeste mostram trabalhadores saindo correndo do edifício.

Alguns foram retirados pela população por meio de uma escada erguida até o segundo andar.

VEJA VÍDEO:

Os servidores feridos teriam sido encaminhados ao hospital municipal de Granja, município vizinho, de acordo com o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri, que confirmou a ocorrência por meio de publicação nas redes sociais.

A Prefeitura de Chaval ainda não se pronunciou sobre o desabamento.

Aníbal Filho, prefeito de Granja, gravou vídeo em solidariedade ao município de Chaval. "Conte conosco e com a Prefeitura de Granja", disse.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) informou à reportagem que foi acionado à ocorrência, mas a Polícia Militar do Ceará (PMCE) teria dispensado a presença da guarnição.

Solidariedade

Sobre o acidente, por nota, o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de Chaval informou que gestão, equipe técnica e demais profissionais têm "compromisso com o cuidado, o respeito e o apoio mútuo que devem guiar toda a sociedade e o profissionais do serviço público".

"Que possamos, juntos, fortalecer os laços de empatia e união, valorizando sempre a vida, o diálogo e o bem-estar coletivo", pontuou. O prefeito do município, Carlin Gomes, republicou a nota.