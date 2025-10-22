Detran-CE inaugura unidade no North Shopping Fortaleza
A unidade oferece praticidade e reune serviços de habilitação e documentação veicular
O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) inaugurou uma unidade no North Shopping Fortaleza, nessa terça-feira (21).
Os usuários poderão contar com atendimentos como:
- Atendimento ao Cidadão;
- Documentação Veicular;
- Prova escrita;
- Vistoria Veicular.
Além da instalação do Detran, o shopping também receberá as clínicas credenciadas Fortran e Centran, especializadas em exames médicos e psicotécnicos.
Serviço
- Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
- Onde: North Shopping Fortaleza - Alameda de Serviços, piso 3 .
- Mais informações: (85) 3195-2300.
