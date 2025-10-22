Detran-CE inaugura unidade no North Shopping Fortaleza

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) inaugurou uma unidade no North Shopping Fortaleza, nessa terça-feira (21).

Os usuários poderão contar com atendimentos como:

Atendimento ao Cidadão;

Documentação Veicular;

Prova escrita;

Vistoria Veicular.

Além da instalação do Detran, o shopping também receberá as clínicas credenciadas Fortran e Centran, especializadas em exames médicos e psicotécnicos.

Serviço