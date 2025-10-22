Diário do Nordeste
Detran-CE inaugura unidade no North Shopping Fortaleza

A unidade oferece praticidade e reune serviços de habilitação e documentação veicular

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
A imagem mostra a unidade de atendimento do Detran-CE localizada dentro de um shopping.
Legenda: Recém-inaugurada nova unidade do Detran, no North Shopping Fortaleza.
Foto: Divulgação/Detran

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) inaugurou uma unidade no North Shopping Fortaleza, nessa terça-feira (21).

Os usuários poderão contar com atendimentos como:   

  • Atendimento ao Cidadão;
  • Documentação Veicular;
  • Prova escrita;
  • Vistoria Veicular.

Além da instalação do Detran, o shopping também receberá as clínicas credenciadas Fortran e Centran, especializadas em exames médicos e psicotécnicos.

Serviço

  • Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
  •  Onde:  North Shopping Fortaleza - Alameda de Serviços, piso 3 .
  • Mais informações: (85) 3195-2300.
 
 
 

