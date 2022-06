Taxa de vacinação infantil contra Covid e outras doenças permanece baixa na Capital

Iniciada em 15 de janeiro deste ano, a vacinação contra a Covid-19 para o público infantil em Fortaleza ainda não atingiu níveis considerados bons para a melhora do cenário de imunização. A primeira dose foi aplicada em 55% do público de 5 a 11 anos, enquanto somente 30% receberam a segunda dose, de acordo com dados disponibilizados pela Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS).



Segundo Ana Estela Leite, titular da SMS, parte desse cenário se deve ao próprio período de início da vacinação infantil, que coincidiu com o pico da terceira onda de Covid em Fortaleza, associada ao aumento dos casos de síndrome gripal. Além disso, notícias falsas acerca da eficácia das vacinas podem ter contribuído para esse contexto de baixa adesão.

Mesmo com o foco contra a Covid-19 no público infantil, o baixo índice de vacinação se estende para outras para doenças, como o sarampo e a gripe, que estão com campanhas ativas em Fortaleza. Voltada ao público de 6 meses a menores de 5 anos, somente 35% receberam o imunizante contra o sarampo. De acordo com Ana Estela, o valor ideal seria de 90%.

“A vacina da gripe deve ser aplicada anualmente. A gente tem chamado a atenção que até mesmo quem deixou pra buscar no fim do ano já deve tomar novamente, porque temos modificações na cepa, que foi a que circulou ano passado”, explica a titular da SMS, reforçando que a vacina atual já está atualizada com as modificações mais recentes. O imunizante também é destinado para crianças entre 6 meses e menores de 5 anos.

Em relação a do sarampo, as crianças devem tomar a vacina independente de já terem completado o esquema vacinal. Essa medida, explica Ana Estela, visa completar a imunização satisfatória nessa parcela do público. “Sabemos que tanto a gripe quanto o sarampo são doenças que podem ter gravidade, causar óbito e são doenças totalmente preveníveis”.

No último mês de abril, foi divulgado que a cobertura vacinal das principais vacinas infantis (BCG, rotavírus, pentavalente, pneumocócica, poliomielite, meningocócica C e tríplice viral) em Fortaleza está em 65%, abaixo da meta de 90 a 95%.

Ações para melhorar os resultados

Entre os procedimentos realizados pela Secretaria para aumentar o número de crianças vacinadas está a ida às escolas. Todas as quintas-feiras, instituições municipais de ensino recebem equipes para fazer o cadastro e aplicação das doses nas crianças entre 5 e 11 anos.

“Fizemos todo um trabalho de planejamento, cruzamos nossa base de dados com a da Secretaria Municipal de Educação (SME), vamos nas escolas e sabemos quais crianças não foram vacinadas. Durante a semana, a escola colhe da família a autorização. A receptividade vem sendo muito boa, tanto da comunidade quanto das famílias e crianças. Estamos procurando desmistificar a vacina da Covid-19 para esse público”.

Dois imunizantes contra a Covid-19 são aplicados nas crianças: Pfizer pediátrica e Coronavac. No caso da Pfizer, existe o risco das doses atingirem o prazo de validade antes de ser completado o esquema de vacinação, com mais de 38 mil crianças ainda faltando receber a aplicação, o que poderia resultar na perda do lote.

“Não vamos esperar que tenha piora. Temos que ampliar a vacinação dessas crianças, para que não tenhamos piora do cenário epidemiológico. Embora o número de casos esteja baixo, nos últimos 60 dias, 60% dos casos de Covid foram de crianças de 0 a 9 anos de idade”, alerta Ana Estela Leite.

Locais de vacinação

Tanto a vacina contra a influenza e o sarampo podem ser encontradas nos 116 postos de saúde de Fortaleza, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas. Aos fins de semana, as aplicações ocorrem nos postos Paulo Marcelo e Messejana, no mesmo horário.

Confira a lista completa de postos de saúde de Fortaleza

Covid-19

1. Primeira dose

Atendimento das crianças de 5 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias) que faltaram ao seu agendamento ou estão cadastradas há mais de 48h no Saúde Digital, residentes de Fortaleza:

Shoppings Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Postos de saúde que possuem sala de vacinação Covid-19



2. Segunda dose

Atendimento de crianças, adolescentes e adultos que faltaram ao agendamento ou chegaram à data limite da segunda dose da marca CoronaVac:

Centro de Eventos (drive)

Shoppings Central, Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Sesi Parangaba

Postos de saúde que possuem sala de vacinação Covid-19

Atendimento de crianças, adolescentes e adultos que faltaram ao agendamento ou chegaram à data limite da segunda dose da marca Pfizer:

Shoppings Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Postos de saúde que possuem sala de vacinação Covid-19

Campanha

Voltada para conscientizar as famílias em relação à importância de vacinar as crianças contra a Covid-19, o Sistema Verdes Mares (SVM), em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, realiza a campanha “Quem protege, vacina”. O projeto contempla uma série de conteúdos especiais e dicas nas plataformas do SVM, como Diário do Nordeste, FM 93, Verdinha e TV Diário, acerca de como é importante a contribuição de cada indivíduo para afastar os riscos da Covid-19.