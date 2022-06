Notícias falsas prejudicam o avanço da vacinação infantil. Saiba como se proteger

É fato ou fake? Com a disseminação das notícias falsas durante a pandemia da Covid-19, esta pergunta tem sido uma das mais decisivas para o avanço da Saúde na batalha contra o vírus. Informações inverídicas espalhadas por meio de redes sociais tem sido um dos grandes desafios, por exemplo, da campanha de vacinação de crianças de 5 a 11 anos.

“Em relação à vacina Covid, a cobertura vacinal infantil hoje no Brasil é a menor dentre todas as faixas etárias e muito disso foi por conta das mentiras (fake news) divulgadas amplamente em diversos grupos, fazendo com que os pais tivessem receio de vacinar seus filhos”, avalia o médico epidemiologista Antônio Lima, gerente da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS).

Notícias falsas que taxavam a vacina para crianças como experimental, por exemplo, atrasaram a ampla vacinação do público infantil. “Mesmo depois de ter sido aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a vacinação infantil demorou a se expandir pelo país todo por causa das fake news falando que a vacina seria experimental em crianças, o que não é verdade”, afirma Antônio Lima.

Em Fortaleza, a imunização completa das crianças ainda não alcançou o cenário desejado. Segundo a SMS, 55% das crianças de 5 a 11 anos tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid, mas apenas 29% desse público recebeu a dose de reforço, o que corresponde a cerca de 40 mil crianças que não completaram a vacinação.

A perda de confiança na vacina da Covid-19, causada pelas notícias falsas, prejudica ainda a imunização de crianças contra outras doenças, que vem caindo nos últimos anos. “À medida em que se divulga eventual malefício de uma vacina, em princípio, a população pode levar esse mesmo malefício para as demais”, observa o médico.

A preocupação das autoridades da Saúde é que se esse quadro de baixa vacinação se mantiver, o Brasil atravesse catástrofes sanitárias com surtos de epidemias já vencidas no passado. Para não repetir esse cenário, o apoio das famílias na vacinação de crianças é fundamental. “As vacinas foram importantes ao longo da história da humanidade. Foi um ganho extraordinário ter produzido vacinas em tão pouco tempo e ter nos tirado de um cenário desolador de muitas mortes”, comenta Antônio Lima.

O médico esclarece as principais dúvidas sobre a vacinação infantil que se popularizaram com a disseminação de notícias falsas.

A vacina da Covid-19 é segura para as crianças?

A vacina pediátrica contra a Covid-19 tem eficácia e segurança para ser aplicada em crianças na faixa etária entre 5 e 11 anos, afirma o médico epidemiologista Antônio Lima. Há dois imunizantes aprovados pela Anvisa para a vacinação do público infantil: a vacina da Pfizer, que já tem registro definitivo na agência reguladora e pode ser aplicada em crianças de 5 a 11 anos; e a vacina Coronavac, destinada ao público de 6 a 17 anos, com a orientação de que não seja aplicada em imunocomprometidos. “As vacinas passam por avaliações extremamente rigorosas. Nenhuma dessas vacinas é experimental. Todas as vacinas têm se mostrado extremamente eficazes e eficientes. Então se vacine e vacine seu filho. Proteja-se".

A vacina da Covid causa hepatite infantil?

Não há nenhuma relação entre vacina da Covid-19 em crianças e os casos de hepatite infantil, afirma o médio Antônio Lima. “Isso já está completamente elucidado, inclusive, a maioria dos casos (hepatite infantil) são de crianças com menos de 5 anos que não estão vacinadas. Então a vacina não tem nada a ver com isso”, reforça o gerente.

A vacina causa problemas no coração da criança?

“Nenhuma dessas vacinas tem mostrado nenhum tipo de repercussão cardíaca. Não tem nenhum relato de agressão motivada pela vacina sobre o músculo cardíaco, sobre o miocárdio, nem sobre o funcionamento cardiovascular. De nenhuma forma”, afirma o médico.

A vacina pode causar morte?

Nenhuma criança morreu por causa da vacina, de acordo com o Ministério da Saúde. Reações adversas leves são registradas tanto em crianças como em adultos. “Nós não tivemos nenhum óbito no Brasil inteiro. Tivemos alguns efeitos adversos graves, mas normalmente em pacientes mais idosos. Em crianças, são aquelas reações locais, como dor no braço, eventualmente um ou 2 dias de febre, aparecimento de inchaço nos gânglios. Não tenho conhecimento de nenhuma morte associada à vacina, nenhum efeito adverso grave mais prolongado em crianças”.

Dicas para não cair em fake news

- Analise o título. Títulos sensacionalistas, que prometem milagres ou sugerem teorias da conspiração, são tendenciosos. Duvide deles e procure as informações em outros veículos, especialmente aqueles em que você já conhece e confia.

- Confira a data da publicação. Notícias reais, porém, antigas, disseminam medo sobre alguma situação já resolvida.

- Cheque a fonte, se foi citada e se realmente existe. Em caso de dúvida, pesquise outras publicações sobre o assunto em sites oficiais.

- Não repasse informações se não forem checadas antes. Disseminar notícias falsas é perigoso, pois pode levar pessoas a arriscar a própria saúde.

Campanha

Em busca de conscientizar as famílias em relação à importância de vacinar as crianças contra a Covid-19, o Sistema Verdes Mares (SVM), em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, realiza a campanha “Quem protege, vacina”. O projeto contempla uma série de conteúdos especiais e dicas nas plataformas do SVM, como Diário do Nordeste, FM 93, Verdinha e TV Diário, acerca de como é importante a contribuição de cada indivíduo para afastar os riscos da Covid-19.