Apoio das famílias é fundamental para aumentar cobertura vacinal infantil

Voltada para crianças com idades entre 5 e 11 anos, a vacinação infantil contra a Covid-19 ainda precisa ser intensificada em Fortaleza. É o que avalia Ana Estela Leite, titular da Secretaria Municipal da Saúde da Capital (SMS). Até o último dia 22 deste mês, 154.832 primeiras doses foram aplicadas, enquanto o número de segundas doses foi de 74.703, de um total de 283.806 crianças aptas a se vacinarem.

Segundo Ana Estela, a cobertura vacinal dessa população ainda está “longe” do que é preciso em uma cidade como Fortaleza, que possui boas taxas de vacinação em outras faixas etárias. “Apenas 54% desse público recebeu a primeira dose e apenas 28% está com o esquema completo, com a primeira e a segunda dose”, pontua a secretária.

Em relação a toda a população vacinável, a partir de 5 anos em diante, Fortaleza vacinou 95% dos indivíduos com uma dose e 88% com o esquema completo de duas doses.

Já com a dose de reforço para os adultos, a capital cearense conta com 65% de vacinados, enquanto o Brasil ainda não atingiu a taxa de 50%, informa Ana Estela. “Avançamos demais, temos uma excelente cobertura com relação à população adulta, mas realmente nesse público infantil nós precisamos avançar muito ainda”.

Conforme informa o Ministério da Saúde, no Brasil, dois imunizantes estão liberados para a vacinação infantil: Pfizer, voltada para crianças de 5 a 11 anos, e a Coronavac, indicada para o público a partir dos seis anos. Em ambas as vacinas, o esquema vacinal completo se dá após a aplicação de duas doses. Ou seja, é importante que os responsáveis se atentem às datas para garantir a eficiência máxima das vacinas.

Parceria com as famílias

De acordo com Ana Estela Leite, os pais e responsáveis de Fortaleza sempre tiveram um perfil de parceria em relação às vacinas infantis, mas que as adversidades do contexto social, como questões ideológicas, podem ter influenciado nos resultados da vacinação local.

“Digo que precisamos nos aprofundar, termos estudos para analisar essa mudança de comportamento. A gente tinha um comportamento das famílias com relação às vacinas de rotina e, de repente, a gente não consegue avançar, com uma baixíssima adesão à vacinação das crianças contra a Covid-19.”

Dúvidas frequentes

Além das duas doses, haverá reforço para as crianças?

Até o momento, não há estudos que informem a necessidade de uma terceira dose, com o esquema vacinal completo sendo o suficiente para o público infantil.

Qual o intervalo de tempo entre cada dose?

No caso do imunizante da Pfizer, o retorno deve ser feito após oito semanas. Já com a Coronavac, o intervalo é de 28 dias.

Caso a criança tenha tomado uma vacina contra outra doença, pode tomar a de Covid-19?

Não é recomendada a aplicação de vacinas de forma concomitante. A orientação do Ministério da Saúde é que haja um intervalo de 15 dias entre as aplicações.

Fonte: Portal do Ministério da Saúde

Locais de vacinação infantil em Fortaleza

1º Dose

Atendimento das crianças de 5 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias) que faltaram ao seu agendamento ou estão cadastradas há mais de 48h no Saúde Digital, residentes de Fortaleza:

Shoppings Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy



Postos de saúde que possuem sala de vacinação Covid-19

Atendimento das crianças de 6 a 11 anos que faltaram ao seu agendamento ou estão cadastradas há mais de 48h no Saúde Digital, residentes de Fortaleza:

Shoppings Central, Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy



Sesi Parangaba



Postos de saúde que possuem sala de vacinação Covid-19

2º Dose

Atendimento de crianças, adolescentes e adultos que faltaram ao agendamento ou chegaram à data limite da segunda dose da marca CoronaVac:

Centro de Eventos (drive)

Shoppings Central, Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Sesi Parangaba

Postos de saúde que possuem sala de vacinação Covid-19

Atendimento de crianças, adolescentes e adultos que faltaram ao agendamento ou chegaram à data limite da segunda dose da marca Pfizer:

Shoppings Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Postos de saúde que possuem sala de vacinação Covid-19

Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza

Campanha

Em busca de conscientizar as famílias em relação à importância de vacinar as crianças contra a Covid-19, o Sistema Verdes Mares (SVM), em parceria com a SMS, realiza a campanha “Quem protege, vacina”. O projeto contempla uma série de conteúdos especiais e dicas nas plataformas do SVM, como Diário do Nordeste, FM 93, Verdinha e TV Diário, acerca de como é importante a contribuição de cada indivíduo para afastar os riscos da Covid-19.

