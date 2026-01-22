Sisu 2026: veja notas de corte para a Unilab nesta quinta-feira (22)

No Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026, candidatos que realizaram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem pleitear uma vaga na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). O processo seletivo vai até as 23h59 desta sexta-feira (23).

Com campi no Ceará e na Bahia, as notas mínimas para ingresso nos 24 cursos da instituição são atualizadas a cada dia de inscrição pelo Ministério da Educação (MEC).

O Diário do Nordeste coletou as notas de corte atualizadas à 4h desta quinta-feira (22) para o ingresso nos cursos pela ampla concorrência, modalidade que não inclui candidatos atendidos pela Lei de Cotas.

Confira as notas de corte da Unilab no Sisu de hoje, 22 de janeiro

O que é nota de corte?

A chamada nota de corte se refere à pontuação do último classificado na quantidade de vagas disponíveis por curso. Assim como a primeira nota, a segunda ainda é parcial.

Os candidatos ainda podem mudar suas escolhas de curso ao longo dos dias e a pontuação mínima oscila conforme a pontuação dos inscritos.

Além das pontuações compiladas pelo Diário do Nordeste, há ainda as notas de corte para as vagas reservadas segundo as ações afirmativas, como a Lei de Cotas.

Notas mais altas na Unilab

A terceira parcial do Sisu 2026 mostra que o curso de bacharelado em Medicina, ofertado no campus Baturité no Ceará, se mantém com a maior nota de corte, com 863,87 pontos. As demais notas mais altas na ampla concorrência, na Unilab, são:

Medicina - Baturité/CE - 861,19;

Pedagogia - 769,29;

Relações Internacionais - Campus dos Malês/BA - 761,33 ;

; Engenharia da Computação - 751,8;

Serviço Social - 736,64;

Quando sai o resultado do Sisu 2026?

Segundo o MEC, a divulgação do resultado final está prevista para o dia 29 de janeiro, dia em que os candidatos não classificados na chamada regular podem manifestar interesse na lista de espera.

Lembrando que, a partir do Sisu 2026, o participante pode utilizar os resultados obtidos nas três últimas edições da prova, contemplando os anos de 2023, 2024 e 2025.

Confira as notas de corte do Sisu para o Ceará:

O Diário do Nordeste atualiza, ao longo da manhã desta quinta-feira (22), as notas de corte para as demais universidades federais do Estado.

O que é ABI no Sisu?

Segundo o Ministério da Educação (MEC), a ABI é uma modalidade de ingresso na universidade em que uma única "entrada" permite ao estudante passar pelo ciclo básico de um curso — ou seja, um conjunto de disciplinas comuns — e escolher entre duas ou mais formações acadêmicas específicas.

A modalidade é comum em cursos que oferecem uma única entrada para licenciatura ou bacharelado, como história, física e geografia, ou em cursos como letras, que contemplam diferentes formações acadêmicas que se correlacionam.