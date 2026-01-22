Sisu 2026: veja notas de corte para UFC nesta quinta-feira (22)

As novas notas de corte do Sisu 2026 foram atualizadas na manhã desta quinta-feira (22). É a terceira divulgação desde a abertura das inscrições. Na Universidade Federal do Ceará (UFC), são mais de 3 mil vagas de ampla concorrência (AC) para os campi de Fortaleza e do interior do Estado.

Entre as notas de corte de hoje da UFC para as vagas de AC, que não incluem candidatos cotistas, a mais alta segue sendo a de Medicina em Fortaleza, com 815,42 pontos.

A segunda nota de corte mais alta é a de Medicina em Sobral, com 809,06 pontos. Ambas as notas tiveram redução entre ontem e hoje.

Outra novidade é o terceiro lugar entre maiores notas: Letras - Libras ultrapassou Direito, com 783,44 de média para ingresso. O curso tem apenas uma vaga. Já Direito em Fortaleza, no turno integral, tem 50 vagas, e atual nota de corte de 778,64 pontos.

Confira as notas de corte da UFC no Sisu de hoje, 22 de janeiro

Até quando o Sisu fica aberto?

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) teve inscrições abertas na segunda-feira (19) em todo o Brasil. Os candidatos têm amanhã, sexta-feira (23), para manifestar interesse em concorrer às vagas.

No Ceará, além da UFC, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE), a Universidade Federal do Cariri (UFCA) e a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) ofertam vagas no Sisu 2026.

Confira as notas de corte do Sisu para o Ceará:

O Diário do Nordeste atualiza, ao longo da manhã desta quinta-feira (22), as notas de corte para as demais universidades federais do Estado.

O que é ABI no Sisu?

Segundo o Ministério da Educação (MEC), a ABI é uma modalidade de ingresso na universidade em que uma única "entrada" permite ao estudante passar pelo ciclo básico de um curso — ou seja, um conjunto de disciplinas comuns — e escolher entre duas ou mais formações acadêmicas específicas.

A modalidade é comum em cursos que oferecem uma única entrada para licenciatura ou bacharelado, como história, física e geografia, ou em cursos como letras, que contemplam diferentes formações acadêmicas que se correlacionam.