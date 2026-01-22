Sisu 2026: veja notas de corte para o IFCE nesta quinta-feira (22)
Engenharia de Computação, em Fortaleza, lidera como o curso com a média mais alta.
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 atualizou, na manhã desta quinta-feira (22), as notas de corte para ingresso no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Para 2026, estão disponíveis mais de 2,6 mil vagas na ampla concorrência (AC).
O IFCE tem, nesta edição do Sisu, 144 cursos disponíveis em 31 campi localizados em todo o Estado.
Entre as notas de corte deste dia 22 de janeiro do IFCE, para as vagas de ampla concorrência (que não incluem candidatos cotistas), a mais alta segue sendo a de Engenharia de Computação em Fortaleza: o último inscrito para as 40 vagas, até agora, tem média de 749,09.
O que é nota de corte?
A chamada nota de corte se refere à pontuação do último classificado na quantidade de vagas disponíveis por curso.
Esta primeira nota ainda é parcial, uma vez que os candidatos ainda podem mudar suas escolhas de curso ao longo dos dias e a pontuação mínima oscila conforme a pontuação dos inscritos.
Além das pontuações compiladas pelo Diário do Nordeste, há ainda as notas de corte para as vagas reservadas segundo as ações afirmativas, como a Lei de Cotas.
Quando sai o resultado do Sisu 2026?
O Sisu teve inscrições abertas na segunda-feira (19) em todo o Brasil. Os candidatos têm mais um dia, até esta sexta-feira (23), para concorrer. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 29 de janeiro, dia em que os candidatos não classificados na chamada regular podem manifestar interesse na lista de espera.
Lembrando que, a partir do Sisu 2026, o participante pode utilizar os resultados obtidos nas três últimas edições da prova, contemplando os anos de 2023, 2024 e 2025.
Confira as notas de corte do Sisu para o Ceará:
O Diário do Nordeste atualiza, ao longo da manhã desta quinta-feira (22), as notas de corte para as demais universidades federais do Estado.
O que é ABI no Sisu?
Segundo o Ministério da Educação (MEC), a ABI é uma modalidade de ingresso na universidade em que uma única "entrada" permite ao estudante passar pelo ciclo básico de um curso — ou seja, um conjunto de disciplinas comuns — e escolher entre duas ou mais formações acadêmicas específicas.
A modalidade é comum em cursos que oferecem uma única entrada para licenciatura ou bacharelado, como história, física e geografia, ou em cursos como letras, que contemplam diferentes formações acadêmicas que se correlacionam.
*Estagiário sob supervisão da jornalista Dahiana Araújo.