Sisu 2026: veja notas de corte para o IFCE nesta quinta-feira (22)

Engenharia de Computação, em Fortaleza, lidera como o curso com a média mais alta.

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
(Atualizado às 08:57)
Ceará
Imagem do sinal do Instituto Federal Ceará Campus Fortaleza, visível ao ar livre com vegetação ao redor e céu claro ao fundo.
Legenda: Inscrições no Sisu acontecem até essa sexta-feira (23)
Foto: Divulgação/IFCE.

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 atualizou, na manhã desta quinta-feira (22), as notas de corte para ingresso no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Para 2026, estão disponíveis mais de 2,6 mil vagas na ampla concorrência (AC). 

O IFCE tem, nesta edição do Sisu, 144 cursos disponíveis em 31 campi localizados em todo o Estado.

Entre as notas de corte deste dia 22 de janeiro do IFCE, para as vagas de ampla concorrência (que não incluem candidatos cotistas), a mais alta segue sendo a de Engenharia de Computação em Fortaleza: o último inscrito para as 40 vagas, até agora, tem média de 749,09.

Confira as notas de corte do IFCE no Sisu de hoje, 22 de janeiro

O que é nota de corte?

A chamada nota de corte se refere à pontuação do último classificado na quantidade de vagas disponíveis por curso.

Esta primeira nota ainda é parcial, uma vez que os candidatos ainda podem mudar suas escolhas de curso ao longo dos dias e a pontuação mínima oscila conforme a pontuação dos inscritos.

Além das pontuações compiladas pelo Diário do Nordeste, há ainda as notas de corte para as vagas reservadas segundo as ações afirmativas, como a Lei de Cotas.

Quando sai o resultado do Sisu 2026?

O Sisu teve inscrições abertas na segunda-feira (19) em todo o Brasil. Os candidatos têm mais um dia, até esta sexta-feira (23), para concorrer. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 29 de janeiro, dia em que os candidatos não classificados na chamada regular podem manifestar interesse na lista de espera.

Lembrando que, a partir do Sisu 2026, o participante pode utilizar os resultados obtidos nas três últimas edições da prova, contemplando os anos de 2023, 2024 e 2025.

Confira as notas de corte do Sisu para o Ceará:

Diário do Nordeste atualiza, ao longo da manhã desta quinta-feira (22), as notas de corte para as demais universidades federais do Estado.

O que é ABI no Sisu?

Segundo o Ministério da Educação (MEC), a ABI é uma modalidade de ingresso na universidade em que uma única "entrada" permite ao estudante passar pelo ciclo básico de um curso — ou seja, um conjunto de disciplinas comuns — e escolher entre duas ou mais formações acadêmicas específicas.

A modalidade é comum em cursos que oferecem uma única entrada para licenciatura ou bacharelado, como história, física e geografia, ou em cursos como letras, que contemplam diferentes formações acadêmicas que se correlacionam.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Dahiana Araújo.

