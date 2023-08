Semáforos seguem instáveis em Fortaleza após apagão na rede de energia

Os efeitos do apagão na rede energia elétrica ainda são sentidos no sistema de semáforos de Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (16). Conforme a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), no momento, cerca de 2% dos 1.068 equipamentos apresentam instabilidade — cerca de 21 dispositivos eletrônicos.



Na terça-feira (15), a AMC informou que o apagão na rede de energia provocou instabilidade em 99 semáforos. Segundo o órgão de trânsito municipal, técnicos atuam em campo para restabelecer o funcionamento dos mesmos.

"Em quaisquer casos de instabilidade semafórica, agentes e operadores de tráfego são encaminhados para os trechos com maior circulação para auxiliar os condutores no trânsito em áreas de jurisdição municipal", ressaltou a AMC em comunicado.

Cuidados no trânsito

A orientação do órgão municipal de trânsito aos condutores que trafegarem em vias com semáforos com problemas é que sigam a regra geral de circulação, prevista no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

"Em caso de trânsito por fluxos de veículos que se cruzem em local não sinalizado, a preferência de passagem será do veículo que vem pela direita", alertou a AMC.

Apagão nacional

O apagão no país foi ocasionado após um evento no Ceará, segundo informou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em coletiva de imprensa. Ainda não se sabe detalhes sobre a natureza da ocorrência, mas conforme Silveira, "uma sobrecarga no sistema do Ceará ocasionou o desligamento".

Em entrevista à TV Globo na noite desta terça, o diretor-geral do ONS, Luiz Carlos Ciocchi, informou que a frequência da rede elétrica no Ceará sofreu uma variação de frequência "descontrolada".

Luiz Carlos Ciocchi Diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) Na região do Ceará, as evidências, as nossas avaliações, dados e telemetria mostram que, naquela região, por volta das 8h30, houve uma variação de frequência descontrolada e não esperada. Isso nos leva a acreditar que ali possa estar contida nessa região elétrica a causa principal ou a casa raiz de todos os fenômenos que vieram a ocorrer

O valor normal da frequência para não haver anormalidades é 60 Hz. O índice não foi verificado nesta terça, conforme o diretor-geral. Ele disse ainda que a perturbação dessa frequência ocorrida no Ceará pode afetar de forma gradativa componentes do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Segundo o Ministério de Minas e Energia, "um relatório com o detalhamento de todas essas informações devem ser divulgado dentro de 48 horas".