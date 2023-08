Evento que causou apagão nacional ocorreu no Ceará, afirma ministro de Minas e Energia

O apagão nacional desta terça-feira (15) foi ocasionado após um evento no Ceará, segundo informou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em coletiva de imprensa. Ainda não se sabe a natureza da ocorrência, mas conforme Silveira, "uma sobrecarga no sistema do Ceará ocasionou o desligamento".

"O que se sabe é que para que haja um evento dessa magnitude, há de se haver uma redundância de fatos relevantes. E um desses fatos já está detectado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e aconteceu mais precisamente no norte do Nordeste, mais precisamente no Ceará", comentou o ministro.

O ocorrido interrompeu 16 mil MW de carga em estados. Silveira informou ainda que a energia demorou a voltar em estados nordestinos por conta da ocorrência inicial ter sido na região. O apagão aconteceu entre 8h29 e 14h49.

O Diário do Nordeste demandou o ONS para mais detalhes sobre o caso, e o Operador informou somente que "as apurações dos motivos do ocorrido estão em andamento e irá gerar um Relatório de Análise de Perturbação (RAP) contendo todos os detalhes".

Assista coletiva do Ministério de Minas e Energia:

Relatório da ONS definirá causa

Um relatório final sobre o incidente deve ser entregue pelo ONS nas próximas 48 horas. Após o documento apontar a causa efetiva, Alexandre Silveira informou que o Ministério de Minas e Energia vai trabalhar para "fortalecer o planejamento para evitar quaisquer outros fatos".

Ainda em coletiva, o ministro comentou sobre a hipótese inicial de um evento na Subestação Xingu, que fica próxima a Belo Monte, no Pará, devido à magnitude do sistema. Entretanto, apurações mais detalhadas do ONS detectaram o problema em território cearense.

Maior apagão desde 2009

Esse apagão elétrico afetou 25 dos 26 estados e o Distrito Federal e é o maior desde 2009, segundo informações do jornal O Globo. Houve uma queda de 25% na carga total do sistema, que começou a se recuperar por volta de 8h40.

Segundo o ONS, houve uma ocorrência no sistema que provocou a separação elétrica das regiões Norte e Nordeste das regiões Sul e Sudeste, com abertura das interligações entre essas regiões. No caso do Sul e no Sudeste, a interrupção foi uma ação controlada para evitar propagação da ocorrência.

Críticas à privatização da Eletrobras

Durante a coletiva de imprensa sobre as ações do Governo Federal frente ao apagão, o ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira teceu críticas contra a privatização da Eletrobras.

Segundo ele, o setor elétrico é "extremamente estratégico e sensível". "Realmente os brasileiros e brasileiras perderam muito com a privatização da Eletrobras. E venho reafirmar nossas críticas a condução do conselho da Eletrobras depois que ela foi privatizada".

O ministro disse que só soube da renúncia do presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Jr., pela imprensa. Ele informou ainda a "mudança abrupta" é um sinal de que a privatização da empresa tirou a "possibilidade de sistema elétrico harmônico".