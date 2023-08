Apagão de energia atinge Ceará e estados de todas as regiões do País

Por volta das 8h30 desta terça-feira (15), estados do Norte e Nordeste foram atingidos por falta de energia elétrica. De acordo com o g1, além do Distrito Federal, estados como Amazonas, Piauí, Bahia, Acre, Amapá, Maranhão, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Pará e Paraíba foram afetados.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), órgão responsável por administrar o fornecimento de energia no país, informou que houve uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional e isso interrompeu 16 mil MW de carga em estados do Norte e Nordeste do Brasil.



"A interrupção ocorreu devido à abertura, às 8h31, da interligação Norte / Sudeste. As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas. A recomposição já foi iniciada em todas as regiões e até às 9h16, 6 mil MW já foram recompostos", diz a nota ao jornal o GLOBO.

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) afirmou que este apagão foi um "evento de grande porte"

"Estamos tendo um problema de suprimento nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. O Ministério da Minas e Energia, o Operador Nacional do Sistemas Elétrico e a Aneel, e também as empresas envolvidas estão neste momento acompanhando e tomando todas as providências para o rápido estabelecimento do sistema. O Ministério de Energia já comunicou às agências e demais agentes que instituirá um grupo para analisar e estudar as causas desse evento, que é um evento de grande porte. Envolve também algumas áreas da região Sudeste e Centro-Oeste", disse.

O titular do Ministério de Energia, Alexandre Silveira, determinou a criação de sala de crise para apurar as causas do incidente.

Apagão no Nordeste

No Ceará, Fortaleza, Eusébio, Caucaia e outros municípios também sofrem com a falta de energia elétrica. Em Fortaleza, bairros como Parquelândia, Fátima, Benfica, Joaquim Távora, Cocó, Parque Iracema, Dionísio Torres, Paulino Rocha, Lagoa Redonda.

A Enel informou que registrou, nesta manhã, interrupção de parte da sua carga no Rio Janeiro, Ceará e São Paulo, devido à atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC).

Mas, informa que a energia "está sendo restabelecida gradativamente após autorização do Operador Nacional do Sistema". Esse procedimento, explica, "acontece de forma automática quando alguma ocorrência é identificada no Sistema Interligado Nacional". O procedimento, de acordo com a Enel, "ocorre para proteger o sistema elétrico de danos maiores".

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Eletrobras Chesf informou que aguarda avaliações técnicas do sistema para entender de onde partiu a ocorrência.

Em Salvador, na Bahia, o metrô foi esvaziado por falta de luz. A Companhia de Eletricidade do Estado (Coelba) informou que a situação é fora do sistema de distribuição, tendo afetado todos os estados do Nordeste.

No Piauí, a falta de energia foi registrada às 8h20. A Equatorial Distribuição Piauí informou que o motivo da falta de energia ainda está sendo apurado.



Apagão no Sudeste

Em bairros na Zona Norte e na Zona Oeste do Rio de Janeiro também faltaram energia. Em São Paulo, cidades como São José dos Campos, no interior do estado, também tiveram o fornecimento interrompido, conforme o jornal o GLOBO.

A concessionária Light disse, em nota, que "na manhã desta terça-feira (15), houve uma interrupção de parte da energia devido à atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC), que é de responsabilidade do Operador Nacional do Sistema (ONS)". A Baixada Fluminense no Rio de Janeiro foi atingida.

Mais informações em instantes.